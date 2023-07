Calciomercato, bomba Vidal: firma a sorpresa con i rossoneri

Arturo Vidal è stato sicuramente uno dei giocatori sudamericani più incisivi dell’ultimo decennio in Europa, anche perché ovunque è andato il centrocampista cileno è riuscito a dare il suo contributo e vincere, campionati e coppe nazionali.

Dopo l’addio all’Inter Arturo Vidal ha vissuto le ultime stagioni, da protagonista, con la maglia del Flamengo, il club più importante di tutto il Brasile, facendo anche qui quello che riesce meglio: vincere. Qualcosa però sembra essersi rotto fra il cileno ed il club di Rio de Janeiro, come confermato anche dalle ultime voci di calciomercato che lo vedrebbero direttamente coinvolto.

Stando a queste, infatti, Arturo Vidal sarebbe pronto a lasciare il Flamengo per firmare a sorpresa con i rossoneri, che tanto erano alla ricerca di un centrocampista che potesse completare e rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. La scelta alla fine sarebbe ricaduta, per l’appunto, sul cileno, col quale tutto sarebbe pronto, mancano solo le firme.

Calciomercato, Vidal saluta il Flamengo: firmerà con i rossoneri

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Arturo Vidal in questo calciomercato, che a quanto pare sembrerebbe essere sempre più vicino a salutare il Flamengo, club per il quale ha giocato nell’ultima stagione e mezzo. In Brasile il cileno ha continuato a vincere e convincere, dimostrando di poter continuare a giocare ancora ad alti livelli in questi suoi, ultimi, anni di carriera.

In scadenza col Flamengo il prossimo 31 di dicembre, Arturo Vidal ha provato in diverse occasioni a parlare col club di Rio de Janeiro per vedere se ci fossero le condizioni di poter continuare insieme ma, evidentemente, non si è riusciti a trovare un punto d’incontro, che allontana sempre di più il cileno dalla capitale verdeoro. L’ex Inter e Juventus, però, come detto, ha dimostrato di avercene ancora nelle gambe, e questo ha attirato l’attenzione dei rossoneri, che alla ricerca di un nuovo centrocampista avrebbero deciso di puntare proprio su Arturo Vidal.

Stando infatti a quanto riportato da O Globo, a scanso di equivoci, nelle prossime settimane il cileno firmerà con il suo nuovo club, l’Athletico Paranaense, che sfruttando la freddezza creatasi fra Vidal ed il Flamengo ha affondato il colpo decisivo sul giocatore anticipando anche la concorrenza.

Vidal all’Athletico Paranaense: è fatta, mancano solo le firme

Arturo Vidal a breve diventerà un nuovo giocatore dell’Athletico Paranaense. In scadenza col Flamengo a fine anno, il centrocampista cileno ha deciso di non rinnovare col club Rubro-Negro e sposare il progetto tecnico dell’altra squadra rossonera del brasilerao.

Dunque ci siamo, mancano davvero solo le firme sui contratti che, stando a quanto riportato dal Brasile, potrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni, così come anche le visite mediche.

Vidal-Paranaense: decisivo l’agente del cileno

Vidal all’Athletico Paranaense è duque cosa ufficiosa, per la felicità dell’agente del cileno André Cury. Stando ad alcuni media brasiliani, infatti, il procuratore è stato fondamentale per il club di Curitiba che, grazie al lavoro di questo, è riuscito ad anticipare la folta concorrenza che si era venuta a creare per Arturo Vidal, che come detto nei prossimi giorni firmerà un pre contratto con i rossoneri.