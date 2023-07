Michael Schumacher, l’ultimo messaggio commuove il mondo dello sport

L’ultimo messaggio diretto a Michael Schumacher commuove tutto il mondo dello sport: il campione lo ha detto in diretta

Michael Schumacher è probabilmente il miglior pilota da corsa di tutti i tempi. Una leggenda che qualche anno fa ha subito un grave incidente su una pista da sci, mentre si trovava con la famiglia a Meribel in vacanza. Un episodio che ha costretto Schumi a restare in coma farmacologico.

La famiglia sulle sue condizioni, negli ultimi anni, ha voluto mantenere una privacy assoluta, ma è chiaro che il campione abbia subito gravi conseguenze e sarà difficile vederlo in pubblico nel prossimo futuro.

Restano i ricordi di chi lo ha voluto bene e non può vivere la persona che era prima dell’incidente. Come per esempio Max Verstappen, attuale leader mondiale della Formula 1 e detentore degli ultimi due titoli. La famiglia del pilota RedBull ha sempre avuto un buon rapporto con quella di Schumi, come dichiarato in un’intervista dallo stesso Max.

Parole dove il pilota olandese si sofferma anche sul dominio della sua scuderia sul resto del campionato, consapevole che è il momento giusto per vincere il terzo titolo. Troppa superiorità rispetto alle altre sia per lo stesso Verstappen, che per il suo compagno Sergio Perez.

Verstappen, il ricordo di Schumacher è commuovente

Max Verstappen, pilota della RedBull, ha parlato qualche giorno fa ai microfoni di ‘Servus TV’ ricordando così Michael Schumacher: “Le nostre famiglie avevano un gran rapporto, conservo ancora tante foto di quei tempi. Ho degli splendidi ricordi con Michael”. Questo anche perché Jos Verstappen, padre di Max, era compagno di squadra di Schumacher ai tempi di Benetton e i due erano molto amici.

Un intreccio che inevitabilmente porta Max a essere in qualche modo ‘cresciuto’ con il mito di suo papà Jos e di Michael. Un ricordo che ha generato tanta commozione ai fans del pilota tedesco, ormai ritiratosi a vita privata.

Verstappen si è poi soffermato sul dominio della sua auto in questa stagione: “Non avrei mai pensato di arrivare a 42 vittorie, figuriamoci a 60-70. Ma è normale conquistare così tanti successi con una macchina così forte e con così tanti GP da giocare”.

Poi la sfida: “Vogliamo vincere tutti i GP quest’anno, è questo l’obiettivo della nostra squadra. Ma sappiamo che non sarà semplice e in qualsiasi momento può arrivare un errore”. Alonso e Leclerc sono avvisati, la RedBull quest’anno non vuole lasciare nemmeno le briciole alle altre scuderie.