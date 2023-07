Calciomercato, è fatta Milinkovic Savic: firma con gli azzurri, le cifre

Milinkovic Savic è stato sicuramente uno dei nomi più discussi e ricercati di questo calciomercato, ma la telenovela relativa al suo futuro è finalmente giunta una volta e per tutte ai titoli di coda.

La sua volontà di non rinnovare con la Lazio e cambiare area è stata decisiva ai fini del buon esito di quest’operazione che, comunque, non era assolutamente scontata, visto che trattare con Claudio Lotito non è mai semplice. Anche in questo caso il patron biancoceleste aveva cercato, a modo suo, di mettere il bastone fra le ruote agli acquirenti che, però, a differenza del passato, hanno fatto tutto senza troppi fronzoli, accontentato subito le richieste -economiche- sia di Milinkovic Savic che della stessa Lazio.

Dopo quasi 10 anni, dunque, quel momento a cui tutti i tifosi biancocelesti speravano di non assistere mai alla fine è arrivato: il Sergente sta -davvero- lasciando la capitale in questo calciomercato, e questa volta si presuma lo faccia per sempre.

Calciomercato, è fatta per Milinkovic Savic: ecco dove giocherà

C’era il serio rischio che la telenovela relativa al futuro di Milinkovic Savic potesse andare avanti sino alla fine di quest’estate, come successo già nelle scorse sessioni di calciomercato, ma questa volta è stata diversa, complice anche la scadenza di contratto del serbo nel giugno 2024.

L’imminenza -sportiva- di questa ha fatto sì che la Lazio abbassasse di gran lunga le richieste economiche per il Sergente, sul quale si era ovviamente posata l’attenzione dei migliori club d’Europa e del mondo. Nonostante le parole di Lotito di qualche giorno fa, si era consapevoli del fatto che dalle parti di Formello qualcosa stava bollendo in pentola, ed a conferma di questo oggi è arrivata l’ufficiosità, in attesa delle firme sui contratti, di quello di cui si è parlato con insistenza nel corso degli ultimi mesi, ovvero Milinkovic Savic via dalla Lazio. Il nome del serbo è stato accostato a tantissimi club, ma alla fine sono stati gli azzurri ad avere la meglio rispetto alla folta concorrenza che si era creata per il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato anche da Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, Al-Hilall ha raggiunto l’accordo con la Lazio per il trasferimento in Arabia Saudita di Milinkovic Savic in questo calciomercato. Dopo quasi 10 anni, dunque, il Sergente lascerà non solo la capitale ma anche la Serie A ed il fantacalcio.

Milinkovic Savic all’Al-Hilal: le cifre dell’operazione

Milinkovic Savic nei prossimi giorni diventerà un nuovo giocatore dell’Al-Hilal, diventando il terzo rinforzo di lusso di questo calciomercato della formazione Saudita dopo Koulibaly e Ruben Neves.

Come in questi due casi, anche nelle operazioni per il Sergente l’Al-Hilal ha dovuto far fronte al suo importante potere economico per convincere non solo il giocatore ma anche la Lazio, che in queste trattative si è dimostrata essere l’ostacolo più complicato da superare.

Alla fine tutto è andato per il meglio, con Lotito accontentato al massimo dal club saudita che verserà nelle casse di quello biancoceleste ben 40 milioni di euro per l’acquisto del cartellino di Sergej Milinkovic Savic.

Lazio, addio al Sergente: i dettagli con l’Al-Hilal

Milinkovic Savic è pronto ad intraprendere una nuova -e ricca- avventura in carriera, all’Al-Hilal, lasciando l’Europa a soli 28 anni. Per il centrocampista serbo, che saluterà la Lazio nelle prossime ore, è pronto un contratto da tre anni col club saudita da circa 20 milioni di euro a stagione.