Juventus, futuro Vlahovic: c’è la strategia

Il calciomercato della Juve può essere determinato da quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic in vista del prossimo anno. Il giocatore può anche andare via in questa finestra di mercato.

Il club bianconero sta portando avanti diverse trattative in tutti i modi, tra entrate e uscite in vista di quello che sarà poi il futuro. Molto dipenderà anche da cosa accadrà in vista della scelta della Uefa di far partecipare il club alla prossima competizione di Confenrence.

E’ una situazione particolare questa della Juventus che potrebbe rischiare di perdere pezzi importanti anche in base a quelle che saranno le decisioni sulle sanzioni e la strategia di calciomercato che sarà poi fatta tra Giuntoli e l’allenatore Allegri.

Calciomercato Juve: futuro Vlahovic incerto

Dopo 1 anno e mezzo dal suo arrivo ancora non è chiaro se Vlahovic resterà o meno alla Juventus. Il club bianconero si aspettava sicuramente di più dal giovane bomber serbo che ha avuto difficoltà evidenti dal punto di vista realizzativo rispetto quanto aveva fatto vedere ai tempi della Fiorentina. Intanto, ora ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta che farà il club sul proprio giocatore, ma anche la decisione che prenderà poi lo stesso Dusan.

La società dovrà prima di tutto cercare di capire che offerte arriveranno e poi di conseguenza si muoverà per provare a trovare la migliore soluzione per tutti. Intanto, al raduno di ieri il giocatore è stato tra il più acclamato dai tifosi che gli hanno chiesto di restare. Al momento la situazione è questa e lui non spingerà per una cessione, lo stesso pensiero è nella testa di Giuntoli e Allegri. Perché i due hanno deciso di affidarsi a lui in attacco, salvo però dovessero arrivare offerte superiori a 80 milioni di euro. A quel punto si faranno delle valutazioni diverse per Vlahovic.

Incerto ancora il futuro del giocatore che non sa se resterà o meno alla Juventus, Dusan Vlahovic però dovrà prima prendere una sua decisione personale, perché l’interesse di altri club è già evidente e si sanno anche le squadre che ci sono dietro. Dipenderà forse, quindi, da un’offerta economica che arriverà nel contratto del giocatore.

Juventus: Vlahovic in uscita? Tre club interessati

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è stato anche un incontro tra fra il calciatore serbo e il nuovo responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli che ha parlato con Vlahovic per quanto riguarda la sua situazione futura.

Sono tre i club interessati in Europa a Vlahovic della Juve: si tratta di Chelsea, Tottenham e PSG. I Blues hanno una strategia per anticipare tutti sul mercato per il bomber.

Juve: Vlahovic mette i problemi alle spalle

Il giocatore vuole mettersi alle spalle i problemi fisici accusati quest’anno che gli hanno impedito di essere al meglio della forma e di andare con regolarità in gol.