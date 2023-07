Esclusione dal campionato: colpa della FIGC, il club fa ricorso

La prossima stagione è alle porte, ma ad oggi le griglie dei diversi campionati di categoria in Italia non sono ancora complete, date le continui vicissitudini giudiziarie e sportive che stanno vedendo coinvolte le diverse società italiane.

L’ultima di queste, che si è vista addirittura esclusa dal prossimo campionato, a quanto pare ingiustamente, avrebbe presentato immediatamente ricorso al CONI per far valere la propria posizione contro la super discussa e recente decisione della FIGC.

Il club, infatti, avrebbe mosso la sua richiesta al Collegio di Garanzia del Coni puntando il dito non solo contro la Federazione ma anche contro l’altra società italiana che avrebbe tratto vantaggio da questa incasinata situazione.

Il club non ci sta: ricorso al CONI contro la FIGC

La stagione che sta per iniziare si sta dimostrando essere una delle più contestate di sempre, ancor prima che si metta la palla al centro. Tutto questo perché il lavoro della FIGC in queste settimane è stato più intenso del solito, come dimostrato anche dalle diverse decisioni che la Federazione è stata costretta a prendere nei confronti di determinate società.

C’è infatti chi è stata penalizzata, chi multata, chi addirittura esclusa dal prossimo campionato di categoria a causa di una serie di circostanze anomale, se così vorremmo definirle, che hanno alzato un polverone non indifferente sul calcio italiano, che se non controllato rischia di incrementarsi sempre di più. Quello che sta succedendo in queste ore potrebbe infatti provocare altre conseguenze importanti in vista della prossima stagione, dato che dopo l’ultima decisione della FIGC, che difatti ha penalizzato una società a discapito di un’altra, ha provato l’ira del club che ha immediatamente fatto valere la propria posizione presentando direttamente il ricorso al CONI. La notizia era nell’aria, ci si aspettava prima o poi che la società prendesse questa decisione, ma ora è addirittura ufficiale.

Stando infatti a quanto si può evincere dal comunicato pubblicato dal stesso club sui propri canali ufficiali, il Foggia ha in giornata presentato il ricorso al CONI contro la FIGC per quanto concerne il discorso legato alla partecipazione del Lecco alla prossima Serie C.

Foggia contro il Lecco e la FIGC: ecco cosa è stato contestato al CONI

Il Foggia ha dunque presentato ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro la FIGC ed il calcio Lecco. Ma cosa ha spinto il club rossonero a presentare tale istanza?

Essenzialmente la società dell’oramai ex presidente Canonico contesta non solo la decisione del Consiglio Federale di accettare il ricorso presentato dal Lecco in merito alla sua partecipazione alla prossima Serie B, ma anche la stessa concessione della Licenza Nazionale per la partecipazione al prossimo campionato cadetto del club bluceleste.

Ricorso al CONI: il Foggia spera di conquistare la Serie B

Con il ricorso presentato al Coni il Foggia spera “solo”, ovviamente, che il Collegio di Garanzia gli dia ragione. Così facendo potrebbe cambiare il futuro non solo dei rossoneri ma anche dello stesso Lecco, che potrebbe perdere clamorosamente la Serie B a discapito proprio del club pugliese.

Vedremo come il tutto si evolverà nel corso di questi giorni, con i diversi campionati desiderosi di capire una volta e per tutte quali saranno le società protagoniste nella prossima stagione.