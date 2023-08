Niente Arabia: torna subito in Serie A, ha preso casa a Torino

Il calciomercato può regalare sempre continue sorprese e per questo motivo sembra tutto pronto per il ritorno di un grande giocatore croato che ha scelto di giocare ancora in Serie A.

Le idee sono chiare e la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo. E’ stato raggiunto l’accordo tra le parti e ora si aspetta soltanto quello che sarà l’annuncio ufficiale per far esultare i tifosi in vista del prossimo anno.

L’allenatore ha chiesto una rosa maggiormente competitiva e sarà accontentato. Pronti più colpi in queste ultime settimane di mercato, ma due sono in arrivo proprio in queste ore.

Calciomercato Serie A: il calciatore è pronto a tornare

Sono tanti gli affari di mercato che si stanno concretizzando in queste ore e tanti altri ci saranno nelle ultime settimane per quanto riguarda il campionato di Serie A. Intanto, girano voci riguardo quello che può essere un grande ritorno nel nostro campionato del centrocampista croato. Perché il calciatore avrebbe deciso di fare ritorno in Italia proprio in queste ore, dove è atteso dai tifosi.

E’ sbucata fuori da Tuttosport la notizia riguardo l’arrivo in Italia del giocatore che ha scelto Torino e preso casa per restarci a lungo. Perché questa volta si parla di un accordo importante a titolo definitivo tra i due club.

In queste prossime ore arriverà l’annuncio che farà felice sicuramente Juric per l’operazione che stanno concludendo Cairo e Vagnati per il suo Toro. Sul giocatore stava iniziando a circolare anche l’interesse dell’Arabia Saudita, ma lui ha scelto di nuovo il club granata rinunciando anche a parte del suo stipendio.

Torino: accordo per Vlasic col West Ham, le cifre

Nuova proposta del Torino al West Ham che fa sorridere Juric che avrà presto di nuovo Vlasic a disposizione. Accordo a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro più 2 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita del calciatore.

Mentre i club lavorano ai dettagli c’è Vlasic che ha raggiunto l’accordo col Torino per uno stipendio di 2 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Il giocatore ha deciso di rinunciare a 500.000 euro di ingaggio rispetto quello percepito al West Ham.

Torino: oltre a Vlasic anche Malinovskyi

Non sarà soltanto la settimana di Vlasic al Torino visto che dal mercato arriverà anche Malinovskyi, altro ex Serie A pronto ad accettare il progetto granata. Anche in questo caso c’è accordo totale con il giocatore che aspetta solo il via libera dal Marsiglia che accetterà queste condizioni: il prestito del giocatore per 1,5 milioni con diritto di riscatto pari a 7,5 milioni.

Juric non vede l’ora di poter lavorare con Vlasic ancora e anche Malinovskyi per rafforzare la zona offensiva in vista del prossimo anno con qualità e fisicità. I prossimi giorni saranno poi decisivi per il ritorno anche di Aleksej Miranchuk, ma l’Atalanta al momento punta ad una cessione solo a titolo definitivo.