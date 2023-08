Via-vai Juventus, la rivoluzione continua: cinque cessioni ad agosto

Via-vai Juventus. Il mese di agosto si prevede assai intenso per quanto riguarda il mercato della Juventus. Le previsioni di Cristiano Giuntoli annunciano cessioni.

Le porte girevoli della Juventus nel mese di agosto potrebbero risultare frequentatissime. Numerose le operazioni di mercato dae portare a temine nell’ultimo periodo utile.

Occorrerà valutare se la grande semina di contatti del direttore tecnico bianconero, avvenuti nel mese di luglio, porteranno finalmente i frutti sperati. Le operazioni in entrata hanno fin qui portato alla Continassa soltanto Timothy Weah, profilo da seguire con molta attenzione per le qualità che ha mostrato durante le prime apparizioni in maglia bianconera. Ma il lavoro non manca di certo ai responsabili del mercato bianconero. Frank Kessié è soltanto l’ultimo dei giocatori che la Juventus aveva puntato ad aver scelto altra, e ben più remunerativa, soluzione.

La decisione della UEFA di estromettere per un anno la Juventus da tutte le competizioni europee ha di fatto “costretto” ad un’ulteriore taglio della rosa. Non soltanto quindi gli esuberi propriamente detti, ma anche i profili giovani che, a seguito della drastica riduzione degli impegni ufficiali, rischierebbero di non scendere quasi mai in campo. Appartengono alla Next Gen che si è messa in bella mostra durante la recente tournée americana. Per alcuni di loro vi potrebbe essere presto un cambio di maglia. Quali i profili interessati?

Via-vai Juventus, possono salutare in cinque

L’amarissima passata stagione della Juventus ha vissuto i suoi pochi momenti felici quando sul palcoscenico italiano ed internazionale sono apparsi i giovani provenienti dalla Next Gen.

Infortuni, e tanto altro, hanno spesso costretto Allegri a ricorrere a loro e mai emergenza è stata così ben accetta. Diversi tra loro hanno mostrato, fin da subito, qualità inaspettate ed oggi sono profili che diversi club di Serie A stanno attenzionando. La Juventus, dal canto suo, ha necessità di snellire la rosa e pertanto valuta come e dove collocare le sue giovani speranze.

Sono perlomeno cinque i giovani bianconeri che potrebbero salutare la Juventus: Nicolussi, Miretti, Soulé, De Winter ed Iling. Per ciascuno di loro la società bianconera dovrà compiere le opportune valutazioni in ottica futura. Non soltanto quindi la scelta delle società alle quali cederli, ma anche la formula della cessione, se come prestito o a titolo definitivo.

Intanto i club della massima Serie si sono fiondati; la Salernitana tenta il doppio colpo Nicolussi-Miretti, mentre il Genoa insegue il centrale difensivo belga, De Winter. Il talento cristallino di Iling è particolarmente attenzionato in Premier League. Saranno probabilemte le esigenze di mercato ad orientare, in un senso o nell’altro, le scelte di Giuntoli.