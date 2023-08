Calciomercato: Zaniolo torna in Serie A, niente Champions

Ci sono le notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Nicolò Zaniolo pronto ad approdare nuovamente in Serie A in vista della prossima stagione.

L’ex calciatore giallorosso dirà addio alla sua attuale squadra, il Galatasaray, per approdare in un ‘nuovo’ campionato in vista del prossimo anno che è ormai imminente per iniziare.

Infatti, il giocatore ha deciso e sembra destinato ad andare a giocare nuovamente nel nostro campionato italiano per provare a riscattare gli ultimi sei mesi vissuti in Serie A con la maglia della Roma prima di approdare poi in Turchia dove è arrivata la svolta.

Calciomercato: Zaniolo in Serie A

Sono arrivate offerte ufficiali in queste ultime ore per Nicolò Zaniolo, una di queste è arrivata dall’Aston Villa che punta forte sul giocatore con Unai Emery che sta provando a convincere sia il talento italiano che lo stesso Galatasaray per il trasferimento. Importante offerta economica arrivata al giocatore per un contratto lungo di 5 anni, mentre ora il club inglese aspetta la risposta dal club turco per l’offerta inviata. Si tratta di un prestito di 3 milioni con opzione di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo a 20, manca l’ok definitivo con la risposta che ancora non è arrivata.

Intanto, in Serie A altre squadre hanno messo nel mirino Nico Zaniolo e puntano al suo ritorno in Italia proprio in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Saranno decisivi i prossimi giorni per capire se si può aprire questa possibile occasione in vista del prossimo anno, perché di sicuro il giocatore spinge per il ritorno in patria.

Non è di certo un segreto dell’interesse di Milan e Juventus per il talento italiano, in passato e ancor di più in questa finestra di mercato. Infatti, ora si è aperta un’occasione importante per quello che sarà il futuro di Zaniolo. Un’altra squadra italiana può pensare di prenderlo.

Fiorentina: Zaniolo l’occasione, c’è anche la Juve

L’offerta è arrivata dall’Aston Villa e la Juventus valuta se affondare il colpo dopo la clamorosa apertura del giocatore che ha rivelato di essere tifoso da sempre dei bianconeri. Ma per Zaniolo può arrivare anche l’occasione Fiorentina.

Infatti, la Fiorentina può pensare di acquistare Zaniolo in vista delle ultime settimane di mercato e riportarlo in Italia. Il progetto viola potrebbe essere stimolante per il giocatore per riscattarsi in Italia e tornare a competere con le big.

Serie A: Zaniolo torna per la Nazionale

Un altro fattore determinante per il ritorno di Nicolò Zaniolo in Italia può essere la voglia di conquistarsi la Nazionale di Mancini e giocarsi il prossimo anno gli Europei.

Fiorentina e Juventus possono essere le sue due occasioni in vista di questi ultimi giorni di mercato in Italia.