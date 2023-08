Calciomercato Serie A: Tomiyasu si trasferisce a Milano, è fatta

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Tomiyasu che è pronto a tornare in Serie A e lasciare l’Arsenal. Il calciatore giapponese ha voglia di giocare ancora in Italia.

Il difensore centrale, capace di giocare anche da terzino destro ha intenzione di fare un nuovo step per la propria carriera. Ora c’è un’altra squadra pronta a puntare su di lui.

Svolta importante in queste prossime ore di mercato con il giocatore che aspetta l’accordo tra i due club definitivo per potersi liberare e decidere di trovare l’intesa con la nuova squadra con cui firmerà il suo prossimo contratto.

Calciomercato: Tomiyasu di nuovo in Serie A

L’ex difensore del Bologna è andato via nel mercato estivo del 2021, quando lasciò l’Italia per andare a giocare in Premier League con l’Arsenal. Per il suo trasferimento a Londra i Gunners chiusero l’accordo a 19 milioni di euro e adesso vogliono venderlo ad un prezzo maggiore. Perché in questi anni è stato davvero continuo e ha mostrato le sue grandi qualità il giocatore che, intanto, è maturato.

A 24 anni ora può tornare di nuovo in Serie A, dove già ha fatto vedere le sue capacità, ma potrebbe ora arrivare con un livello ancor più superiore per l’esperienza che ha accumulato in Premier League con l’Arsenal, con cui ha collezionato 53 presenze e messo a segno 3 assist. Ora per il cartellino del giocatore servirà una cifra più elevata ancora e i club italiani cercano di capire come si potrebbe chiudere l’affare con gli inglesi.

Sono due, al momento, le squadre realmente interessate a voler acquistare Takehiro Tomiyasu in Serie A.

Arsenal: il prezzo di Tomiyasu per tornare in Italia

Come riportato da Sport Witness, l’Arsenal chiede oggi una cifra intorno ai 30 milioni di euro per il cartellino del difensore giapponese. Al momento per approdare in Serie A sembra difficile che si possa chiudere con un trasferimento a titolo definitivo.

Più facile che si arrivi ad un accordo con un prestito e riscatto per il ritorno di Tomiyasu in Serie A dove ci sono Atalanta e Inter che lo vogliono acquistare. Il giocatore gradirebbe entrambe le destinazioni per giocare di nuovo in Italia.

Calciomercato: sfida Inter e Atalanta per Tomiyasu

Inter e Atalanta sono pronte a fiondarsi su Tomiyasu che lascerebbe l’Arsenal per tornare in Serie A. Sfida tra i due club italiani con il giocatore che gradirebbe la possibilità di andare a vivere a Milano. Ora resta da capire se il club londinese aprirà al prestito del giocatore e per un riscatto inferiore rispetto i 30 milioni di euro iniziali richiesti. Le prossime ore saranno decisive per capire se Tomiyasu giocherà di nuovo in Serie A.