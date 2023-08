Barella saluta l’Inter e sbarca in un’altra Big: scambio assurdo

La notizia ha del clamoroso, Nicolò Barella può salutare l’Inter e sbarcare in un’altra big. Scambio assurdo all’orizzonte!

Nicolò Barella è uno dei centrocampisti più importanti dell’intera serie A e naturalmente dell’Inter di Inzaghi. Sembra difficile vederlo lontano dai colori nerazzurri, soprattutto perché è un faro nella zona nevralgica del campo per il tecnico piacentino. Vero che in quella zona sono arrivati calciatori importanti e la concorrenza è alta, ma resta comunque difficile ipotizzare l’Inter senza Barella. Eppure…

Eppure ci sono voci di mercato sempre più ricorrenti che vorrebbero il calciatore cambiare aria e sbarcare in un’altra big del calcio europeo. Lo scambio avrebbe dell’assurdo ma stanno riflettendo sia dalla parte interista che dalla controparte. D’altronde andare a giocare in un top club di Premier League può essere il sogno di molti, compreso quello di Barella.

Parliamo di Premier League dunque e per la precisione parliamo dell’Arsenal. Il club londinese, guidato da Arteta che ha già iniziato la propria stagione, vuole diventare sempre più competitivo e ben figurare anche in Champions League dopo il titolo sfiorato la scorsa primavera.

Barella saluta l’Inter e va in una big di Premier? Lo scambio assurdo

A centrocampo l’Arsenal ha già acquistato un pezzo da novanta come Rice, spendendo la “modica” cifra di 117 milioni di euro. E come se non bastasse ne ha investiti altri 115 per Havertz dal Chelsea e Timber dall’Ajax. Cifre faraoniche ma i Gunners non vogliono fermarsi qui.

Difficile sborsare ancora cifre importanti anche per Barella, ecco quindi spuntare fuori l’idea di uno scambio che potrebbe avere dell’assurdo. Come riportato dal portale calciomercato.it, l’idea degli inglesi viene proprio per accontentare i nerazzurri che da tempo sono sulle tracce di due calciatori dell’Arsenal.

Il club, infatti, è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Balogun e Tomiyasu. Sia l’attaccante che il terzino sono nel mirino dell’Inter da tempo e sacrificabili per i Gunners. Da qui l’idea di non chiedere parte economica ma Barella ai nerazzurri.

Il tutto adesso passerà da Marotta e Inzaghi che dovranno prendere una decisione. Soprattutto la volontà del tecnico sarà decisiva. Diventa possibile pensare come il tecnico si opponga a tale scambio anche perché considera Barella imprescindibile per il proprio centrocampo. A differenza di Balogun, in quanto l’ex Lazio voleva chiaramente un altro profilo: avrebbe preferito Morata. Da qui la possibile richiesta alla dirigenza di non toccare Barella e virare su un altro attaccante o sullo stesso Balogun ma senza inserire il centrocampista della Nazionale nella trattativa.