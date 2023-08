Mercato Milan, colpo a sorpresa dal Barcellona: affare da 15 milioni

Mercato Milan, non si placano le operazioni e le trattative. I rossoneri sono al lavoro per chiudere il cerchio e per regalare a Stefano Pioli gli ultimi rinforzi di cui ha bisogno. In tal senso il prossimo colpo arriva dal Barcellona e può rappresentare davvero un innesto di estrema affidabilità.

Come è noto, attraverso un mercato fatto di tanti colpi di qualità ed anche di prospettiva, il Milan vuole tornare a lottare per il titolo dopo la delusione della passata stagione. L’anno scorso, infatti, non è mai stato realmente competitivo con il Napoli ed ha dovuto abbandonare la lotta per il primato troppo presto. Vietato ripetere gli stessi errori nella prossima stagione e per farlo sarà fondamentale non sbagliare sul mercato. Arrivano notizie importanti da questo punto di vista: in arrivo c’è un colpo dal Barcellona da 15 milioni davvero molto interessante. E si tratta di un punto di svolta davvero di primo ordine.

Mercato Milan, colpo dal Barcellona

Il Barcellona con l’arrivo di Xavi in panchina è tornato ai suoi livelli nonostante delle enormi difficoltà in sede di mercato. In termini economici e finanziari, infatti, il club è in crisi ed ogni operazione in entrata deve essere preceduta da delle cessioni. Per questo sono tanti i calciatori sul mercato che rappresentano delle opportunità per tanti club in giro per l’Europa.

Il Milan è tra questi ed in tal senso ha messo gli occhi su Eric Garcia. Il forte difensore centrale spagnolo è fuori dai progetti tattici di Xavi ed è in cerca di una nuova esperienza. A rilanciare la notizia è SpazioMilan, che aggiunge come sul taccuino del Milan ci sia anche un altro esubero dei catalani, vale a dire Lenglet. Per il primo la valutazione è di circa 15 milioni di euro e si tratta di un prezzo ben al di sotto del suo reale valore.

Eric Garcia al Milan, nome nuovo

Classe 2001, nonostante i soli 22 anni ha già maturato una notevole esperienza internazionale con le maglie di Manchester City, Barcellona e con quella della Nazionale spagnola. Nella passata stagione ha collezionato 24 presenze, accumulando un totale di 1414′. Non è stato certamente uno dei principali protagonisti, ma ha giocato comunque un ruolo importante nella conquista della Liga dei catalani.