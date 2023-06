Tonali, presa di mira la compagna: le reazioni social

Sandro Tonali, protagonista di un clamoroso trasferimento in Premier League dal Milan, è al centro delle cronache. Chiamata in causa anche la sua compagna Giulia.

Il suo trasferimento improvviso, dal Milan al Newcastle United, ha sconvolto tutti. Soprattutto i tifosi rossonero che consideravano Sandro Tonali un vero e proprio punto fermo, una futura bandiera della squadra allenata da Stefano Pioli oltre che un appassionato dei colori rossoneri.

Un’operazione da più di 70 milioni di euro a cui il Milan non poteva dire di no. Idem per quanto riguarda Tonali stesso, che guadagnerà la bellezza di 8-9 milioni netti a stagione. Pare ormai tutto fatto: visite mediche svolte per il Newcastle durante il ritiro in Romania con l’Under 21 italiana e firme imminenti.

Come detto, i tifosi del Milan non hanno preso bene questa operazione, prendendosela soprattutto con Gerry Cardinale e la proprietà RedBird, che dopo aver licenziato la bandiera Paolo Maldini dal ruolo di direttore dell’area tecnica, hanno deciso di accettare la maxi-proposta per Tonali e cedere un altro idolo della gente.

Ma non sono mancate anche alcune frecciatine social. A farne le spese è stata pure la fidanzata di Sandro Tonali. Ovvero la bella influencer ed imprenditrice digitale Giulia Pastore, che da diverso tempo fa coppia fissa con il centrocampista classe 2000.

Tifosi del Milan delusi dall’addio di Tonali: spuntano i commenti ironici sul profilo della sua Giulia

Giulia Pastore lavora sui social e vanta un account Instagram molto seguito, da ben 131 mila follower. La ragazza era stata costretta a limitare o chiudere del tutto i commenti sotto ai propri post, in particolare dopo la sconfitta del Milan nel derby di Champions League contro l’Inter, quando Tonali non aveva certo disputato una grande partita.

Da qualche tempo la Pastore ha scelto di riabilitare i commenti pubblici sotto alle sue foto, proprio in tempo con la decisione del suo compagno di lasciare il Milan per volare in Premier League. E non sono dunque mancati commenti e reazioni social proprio riguardanti questa situazione di calciomercato.

Diversi tifosi milanisti hanno commentato sotto la bella immagine di Giulia Pastore intenta a prendere il sole in piscina. Parole ironiche e sarcastiche riguardo alla scelta di Tonali di continuare la carriera al Newcastle. “Fai una bella scorta di sole perché poi non lo vedi più” – in riferimento al clima non proprio solare dell’Inghilterra. Oppure altri hanno chiesto alla ragazza se le lacrime del suo compagno fossero sincere o meno. Insomma, i social come spesso capita sono stati usati come sfogatoio, anche se in toni non brutali, per esprimere il proprio dissenso.