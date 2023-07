Serie A: Zapata prende casa a Milano, ha deciso con chi giocherà

Sembra essere questa la sessione di calciomercato giusta per il trasferimento di Duvan Zapata in una nuova squadra di Serie A. Il calciatore colombiano è pronto a lasciare dopo anni l’Atalanta.

Il giocatore dopo una stagione deludente, a causa dei tantissimi infortuni che gli hanno impedito di scendere in campo regolarmente con continuità, è pronto ad affrontare un trasferimento in un’altra squadra.

Non sembra però che si sposterà di molto il giocatore in vista delle prossime settimane, perché c’è una società che lo sta trattando e gli potrà dare l’occasione di avere casa in una grande città.

Calciomercato: Zapata lascia l’Atalanta

Duvan Zapata è pronto a lasciare l’Atalanta. Il giocatore colombiano ha intenzione di chiudere la carriera altrove, perché ha voglia di provare una nuova esperienza con un altro club vista l’ultima annata appena conclusa in maniera negativa. Adesso il suo tempo a Bergamo sembra finito e per questo motivo c’è la possibilità di andare altrove, ma sempre in Italia.

Sembra pronto il trasferimento nella città di Milano, dove il giocatore è pronto a prendere casa per approdare ad una nuova squadra. Ci sono novità importanti ora in arrivo per il giocatore che è pronto al trasferimento ad una nuova squadra. Duvan Zapata è entrato in contatto con un nuovo club che è pronto a mettere le mani sul giocatore e puntare su di lui. Stiamo parlando del Monza che vuole ora creare qualcosa di importante.

Calciomercato: il Monza punta Zapata

Il Monza punta forte su Duvan Zapata che continua ad essere il nome principale per l’attacco. L’Operazione non è semplice: perché il club brianzolo vorrebbe prenderlo in prestito mentre l’Atalanta non lo lascerebbe andare con questa formula e aspetta il momento giusto per un trasferimento a titolo definitivo.

Duvan Zapata è pronto al trasferimento con il Monza che vuole chiudere l’arrivo del giocatore colombiano. L’attaccante vorrebbe una nuova sfida per provare a dare una svolta alle ultime stagioni di carriera. Le possibilità sono concrete e le prossime settimane saranno decisive.

Calciomercato Zapata: strada libera per il Monza, il Milan si tira fuori

In queste ultime settimane anche Milan e in passato l’Inter hanno provato il colpo Duvan Zapata. Bisognerà capire che accadrà in vista delle prossime settimane perché ora il giocatore potrebbe provare una nuova esperienza sempre con un club lombardo.

Al momento è proprio il Monza ad essere forte su Duvan Zapata che cerca di chiudere l’affare a titolo temporaneo. Il giocatore spinge per il trasferimento ma serve l’ultimo ok definitivo da parte della Dea che ha dei dubbi sul privarsi dell’attaccante.