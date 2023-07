Nicole Murgia ed un filo al posto del costume: visione rovente

Una foto in costume manda in tilt i social: Nicole Murgia è esplosiva e i fan restano a bocca aperta.

Più di 200 commenti, complimenti di ogni genere, valanghe di like che neanche si contano. Nicole Murgia incassa e continua a contare i numeri in crescita.

Non c’è solo l’esperienza al Grande Fratello infatti in una carriera importante. La casa più spiata d’Italia le ha dato maggiore notorietà e il motivo è abbastanza chiaro. L’attrice infatti ha mostrato un fascino esplosivo, forme da sogno, ma anche e soprattutto un carattere duro e forte, che le ha consentito in molte discussioni che generalmente capitano nella casa di incontrare i favori del pubblico.

In tanti infatti l’hanno sostenuta e continuano a farlo sui social network. I suoi numeri sono interessanti, l’affetto dei fan continuo, e il motivo è abbastanza chiaro. Spesso infatti l’attrice regala foto da sogno e si lascia immortalare in tutto il suo fascino. Se non ci credete non vi resta che attendere. Abbiamo infatti deciso di regalare allo scatto della Murgia lo spazio che merita assolutamente, e siamo certi che la vostra pazienza sarà premiata da una visione rovente.

Nicole Murgia, fisico da sogno: fan a bocca aperta

C’è chi si sofferma sul fisico, chi sul sorriso, chi le scrive di non vedere l’ora di rivederla in tv. Ironia, carattere forte e fascino hanno lasciato il segno nel pubblico, e Nicol Murgia registra il suo successo.

Nella sua carriera, in cui spiccano molti lavori al cinema e tante fiction di successo, c’è un po’ di tutto. La splendida attrice romana, sorella del calciatore ex Lazio Alessandro Murgia, ha infatti stupito per la sua bravura e per un volto bellissimo fin da giovanissima. Poi il boom al Grande Fratello Vip, e un seguito sui social inevitabile, fatto di un costante scambio d’affetto con il suo pubblico.

Il merito, come avete potuto ammirare, è di foto incredibili in cui la Murgia regala emozioni forti. Il costume infatti è perfetto su un fisico pazzesco, e il resto lo fa uno sguardo e un addome scolpito che incolla allo schermo e lascia di stucco i followers.

Fra i tanti commenti c’è chi solleva nuovamente alcune discussioni avute nella casa del Grande Fratello, ed è un chiaro segnale che la sua presenza non solo ha fatto discutere, ma ha lasciato il segno, come le è spesso capitato durante i suoi lavori nel mondo dello spettacolo. Un successo continuo quindi il suo, ma del resto, con scatti come quello che avete visto, è impossibile non notare una donna semplicemente bellissima.