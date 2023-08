Roma: sta arrivando in città, l’Atalanta ha accettato l’offerta

Trattativa aperta con la Roma che sta provando a chiudere proprio in queste ore per il nuovo attaccante che arriverebbe dall’Atalanta, il giocatore non vede l’ora di trasferirsi in città.

Il club giallorosso vuole regalare all’allenatore un nuovo colpo e per questo motivo sta provando a piazzare proprio in queste ora l’acquisto tanto richiesto, bisognerà aspettare però la prossima settimana per vederlo all’opera.

Arrivano degli aggiornamenti più che importanti che riguardano il futuro del giocatore e le mosse di mercato che ha pensato di fare la squadra giallorossa che ha accelerato le trattative proprio in queste ore.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in attacco

Importanti notizie che riguardano il futuro del giocatore pronto a diventare un nuovo attaccante della Roma e vestire la maglia giallorossa per la prossima stagione e i prossimi anni. C’è la possibilità che quindi si riscatti in modo serio in vista del prossimo anno dove potrà scendere in campo al fianco di nuovi compagni e allenato da uno dei migliori allenatori di sempre. Decisiva proprio la volontà di Mourinho che ha spinto per chiudere.

Senza attaccante, al momento, la Roma di José Mourinho scenderà in campo alle ore 18:30 contro la Salernitana di Paulo Sousa allo stadio Olimpico e lo farà con Belotti ed El Shaarawy che giocheranno da titolari. L’allenatore è in attesa di un nuovo arrivo in attacco e presto potrebbe essere anche ufficializzato, perché la scelta è stata fatta. Da settimane si parla di Muriel o Zapata per la Roma.

Alla fine la scelta è arrivata tra Zapata e Muriel, perché il club della Roma ha deciso su quale giocatore puntare in vista del prossimo anno. Una decisione importante che potrebbe cambiare definitivamente le strategie di calciomercato del club.

Roma: accordo per Zapata

In arrivo per la Roma c’è Zapata, accordo con l’Atalanta e il colombiano pronto a questa nuova avventura in Italia. Il giocatore colombiano è in scadenza nel 2024 ma alla fine andrà via con un anno d’anticipo.

Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Zapata che già nelle prossime ore può arrivare in città per firmare con la Roma. Il giocatore non ha intenzione di continuare su questa striscia e vuole provare a svoltare la propria carriera con altre stagioni ad alti livelli.

Calciomercato: Zapata accetta la Roma

Intanto, c’è accordo totale tra Zapata e la Roma che ora ha raggiunto l’intesa definitiva anche con l’Atalanta come riportato dal Corriere dello Sport. Infatti, saranno decisive le prossime ore per capire che tipo di scelte verranno prese sul giocatore colombiano pronto a sostituire Tammy Abraham dopo l’infortunio grave del finale della scorsa stagione.