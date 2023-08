Juventus: resta in Italia, c’è l’indizio

Il calciomercato è pronto a concludersi e gli ultimi giorni sono quelli decisivi per capire alcuni giocatori se saranno confermati o venduti. In casa Juventus c’è un caso che tiene banco.

Svolta importante per come può finire questa vicenda con uno dei giocatori che sembrava pronto per essere messo alla porta dalla società in vista della stagione che sta iniziando, ma tutto può cambiare.

Ora, intanto, spunta un indizio importante su quello che può essere il futuro del giocatore in vista della prossima stagione. Svolta che può cambiare tutto dal punto di vista del mercato della Juve.

Calciomercato Juve: deciso il futuro del giocatore

Sono stati diversi i movimenti effettuati dalla Juve in entrata e uscita. Adesso c’è un altro dei nomi in rosa che può restare ed essere confermato o essere ceduto in questi ultimi giorni. Intanto, spunta fuori anche un indizio chiaro che potrebbe essere decisivo per le prossime ore. La prossima settimana sarà quella decisiva per capire che futuro avrà il giocatore in vista del prossimo anno. C’è un indiscrezione di mercato che potrebbe cambiare tutto in queste prossime ore.

C’è una punta in casa Juventus che si potrebbe ritrovare in un momento complicato nelle prossime ore per dover prendere una decisione. Si è parlato tanto di Vlahovic e della sua cessione per un sacrificio economico importante. Ma alla fine, invece, sembra che la società bianconera riuscirà a tenere il giovane calciatore provando a garantirgli fiducia. E’ attraverso le altre partenze che si può fare cassa e i bianconeri hanno diverse occasioni pronte.

C’è un giocatore che nella Juve non è stato convocato per la prossima partita che si giocherà alla Dacia Arena contro l’Udinese in queste prossime ore. Si tratta di un giovane attaccante dove su di lui sono iniziate a circolare tante voci di mercato.

Juventus: Kean in uscita, c’è il Milan in Italia

Ma la notizia tramite comunicato ufficiale, per la mancanza convocazione di Kean in Udinese Juve è di infortunio. Si parla di una botta alla tibia per il giocatore, ma in questi casi è sempre più facile pensare che possa incidere il mercato. Infatti, c’è il Milan che ha pensato di prenderlo in queste ultime ore.

Il futuro di Moise Kean potrebbe essere ancora in Italia, perché in Serie A c’è il Milan interessato a prendere il giocatore della Juventus che può seriamente firmare un nuovo contratto con un club diverso da quello bianconero.

Milan: occasione Kean, non si allena

Sarà quindi decisiva la prossima settimana per capire se il giocatore rientrerà in gruppo o continuerà a restare in disparte per permettergli anche di trovare la migliore sistemazione in questa finestra di calciomercato. Su Kean c’è il Milan che ci punta con l’addio di Origi.