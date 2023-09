Calendario Gironi Champions: le partite delle italiane

I sorteggi di Champions League sono stati fatti e i gironi sono ora completati. Tutti aspettano soltanto il calendario della nuova edizione di Champions con tutte le partite.

Arrivano aggiornamenti che riguardano quelle che saranno le prossime sfide del torneo della Uefa, perché solo nelle prossime ore si saprà come andrà a finire e che tipo di accoppiamenti ci saranno per le prime giornate.

A differenza degli altri anni, bisognerà aspettare ancora un po’ per quanto riguarda il calendario delle partite di Champions League della fase a gironi. Sarà un’edizione storica perché è una delle ultime impostata in questa maniera.

Calendario Champions League: la data

La prima giornata del calendario Champions League 2023 2024 inizierà tra il 19 e 20 settembre con la prima partita di girone. Dopo la sosta delle Nazionali tornerà il campionato e poi subito via alle Coppe europee, tra cui la Champions 2024 dove sono qualificate ben quattro squadre italiane pronte a provare la grande impresa andando a giocare fino alla fine questa competizione.

Sono Napoli, Lazio, Inter e Milan le quattro italiane che lo scorso anno si sono qualificate esattamente in quest’ordine al trofeo attuale che inizierà tra qualche settimana. Ci sono però state, come solito, squadre più fortunate e altre meno nel sorteggi di Champions League. Infatti, sono stati questi i gironi pescati dalle italiane ed è possibile vedere anche tutti gli altri gironi completi:

GIRONE A

Bayern Monaco

Manchester United

Copenaghen

Galatasaray

GIRONE B

Siviglia

Arsenal

PSV

Lens

GIRONE C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlino

GIRONE D

Benfica

Inter

Salisburgo

Real Sociedad

GIRONE E

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

GIRONE F

PSG

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle

GIRONE G

Manchester City

Lipsia

Stella Rossa

Young Boys

GIRONE H

Barcellona

Porto

Shakhtar

Anversa

Data calendario Gironi Champions

Decisa dalla Uefa la data per l’ufficialità del calendario dei Gironi Champions League 2023 2024. Infatti, è stato comunicato stesso dal sito della Uefa che il calendario Champions sarà svelato per tutte le partite di andata e ritorno dei gironi con giorni e orari stesso sabato 2 settembre alle ore 12:00.

Bisognerà quindi aspettare ancora un po’ per i tifosi di Napoli, Lazio, Inter e Milan per scoprire quello che sarà il calendario gironi Champions di questa nuova stagione. Successivamente sarà sicuramente una corsa al biglietto aereo per provare a fare la trasferta.

Champions League 2023 24: le italiane in attesa

C’è grande attesa tra le italiane con Napoli, Inter, Milan e Lazio con i tifosi e le squadre che vogliono sapere con chi faranno l’esordio di Champions, c’è la possibilità subito di un big match per la prima giornata del girone tra il 19 e 20 settembre come imposto da calendario.