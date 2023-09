Sassuolo: retroscena mercato, Dionisi svela la verità

Novità importanti che riguardano le ultime notizie su Sassuolo Hellas Verona che è finita 3-1 per i padroni di casa allenati da Dionisi.

Sassuolo Hellas Verona: le parole di Dionisi

Queste le parole di Alessio Dionisi che ha parlato al termine di Sassuolo Hellas Verona:

“I piccoli club sono sempre più influenzati dalle chiacchiere di mercato, dietro di noi ci sono giocatori giovani e che vogliono lanciarsi e per questo spesso sono più influenzati. Possiamo pagare l’inesperienza nel corso del campionato, ma c’è la possibilità di una spinta dei giocatori più esperti e di qualità come Berardi. Domenico ci è mancato tanto perché rappresenta tantissimo e poi non abbiamo un suo sostituto di ruolo. Sono contento dell’arrivo di Castillejo, alzerà il livello dell’attacco”.