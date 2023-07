Canalis piccante: in costume è incontenibile

In splendida forma sempre e comunque, e come fai a sbagliarti: Elisabetta Canalis e un primo piano in costume da urlo

Una garanzia da sempre, quando si parla di fascino e sensualità all’italiana. E’ Elisabetta Canalis e mai come nel suo caso, di solito, basta la parola. Una presenza femminile amatissima e acclamatissima dal pubblico di ogni fascia di età, per una bellezza entrata di prepotenza nel cuore di tutti e che verosimilmente non ne uscirà mai più.

La modella e showgirl sarda, incredibilmente, riesce, anno dopo anno, non solo a confermare la sua bellezza eclatante, ma addirittura a farla sembrare sempre più irresistibile con l’andare del tempo. Un qualcosa che riesce soltanto ad alcune, ed è per questo che il suo nome e il suo volto fanno già largamente parte della storia. Innanzitutto per i trascorsi che l’hanno resa celebre da giovanissima, quelli da velina di Striscia la Notizia, ma non solo per quello.

Quello è stato soltanto il trampolino di lancio verso una carriera di altissimo profilo nel mondo dello showbusiness. Insomma, parliamo di una delle bellezze italiane più riconoscibili in assoluto, sempre capace di prendersi la scena. Le basta davvero poco, di solito, per infiammare la passione e la fantasia dei fan e come sempre non si smentisce affatto. Anche in questo 2023, Elisabetta ha già consegnato alla leggenda svariate immagini sui social.

Elisabetta Canalis, incontro ravvicinato del terzo tipo con il bikini: si copre il volto e lascia parlare la scollatura

Il suo profilo Instagram viene sempre preso d’assalto dai fan, assai numerosi (seguito da oltre tre milioni e mezzo di followers) e in questo periodo più che mai. Dato che le foto che Elisabetta ci offre sono sempre sensazionali.

Trascorrendo un weekend con gli amici, la Canalis si rilassa in costume. E mette in evidenza una fisicità sublime ed esplosiva, con un bikini da far girare la testa. Curve semplicemente micidiali, che non ci si stancherebbe mai di ammirare. Con i 45 anni ormai in vista, Elisabetta si mantiene in forma smagliante, con l’entusiasmo, la verve e la silhouette di una ragazzina.

Gli applausi sotto forma di commenti carichi di adorazione e di like a ripetizione sono soltanto una logica conseguenza di tutto questo, un copione che si ripete sempre uguale ma che da tempo non stupisce più nessuno.