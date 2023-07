Verratti finalmente in Serie A: firma al posto di un big

Marco Verratti è pronto all’approdo in Serie A nel calciomercato estivo: è un epurato del PSG e ora le big sono pronte ad acquistarlo.

Il futuro del centrocampista pescarese può essere finalmente un rinforzo per una delle big del nostro campionato. Da giovanissimo fece direttamente il salto dal PSG e non ha mai più cambiato squadra. Il suo ritorno nel calcio italiano è sempre più vicino: ha voglia di confrontarsi anche con la Serie A e può dire addio addio al club francese dopo 11 stagioni vissute da protagonista assoluto.

Il calciomercato estivo porta Marco Verratti in Serie A. Il campione italiano ha intenzione di riavvicinarsi a casa dopo anni vissuti a Parigi e lontano dalla sua città e dalla famiglia.

Calciomercato, Verratti in Serie A: torna in Italia

Marco Verratti lascia il PSG in estate per approdare finalmente in Serie A. Il centrocampista italiano è al centro di numerose voci di calciomercato che possoo portalo lontano dalla Francia dopo 11 stagioni. Non è mai riuscito a vincere la Champions League nonostante le spese pazze del club e della società araba che ha sempre voluto vincere grandi trofei.

I grandi club italiani stanno pensando all’innesto di Marco Verratti per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il centrocampista italiano può far ritorno nel calcio italiano ma sarebbe la prima volta in Serie A.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Verratti è pronto a firmare in Serie A. Il classe ’91 farebbe comodo ai grandi club che sono alla ricerca di nomi di grandissimo livello per crescere nuovamente e tornare a vincere.

Calciomercato Inter: Verratti è il sostituto di Brozovic

Marco Verratti è il nome per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore italiano è pronto a far ritorno nel calcio italiano e vuole provare anche un’esperienza in Serie A prima di porre fine alla carriera da calciatore. Ha giocato solo in Serie B, prima di fare il grande salto al PSG e imporsi come uno dei più grandi play d’Europa.

Ora c’è l’Inter sulle tracce di Verratti. I nerazzurri hanno appena detto addio a Marcelo Brozovic e sono pronti a fiondarsi su un nuovo centrocampista che possa dare qualità e quantità alla rosa di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Verratti all’Inter è l’ultima idea di Beppe Marotta per la squadra nerazzurra.

Verratti – Inter: c’è anche la Juventus su di lui

L’Inter sta pensando a Marco Verratti ma c’è anche la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di miglioramenti in mezzo al campo dopo l’addio di Paredes e l’inizio di un nuovo ciclo che può essere vincente.

Il PSG reputa Verratti cedibile ma avendo il contratto fino al 2026 chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro. L’accordo può arrivare anche in prestito con diritto di riscatto.