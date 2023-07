Offerta folle per Sarri: addio alla Lazio, la sua rivelazione

Maurizio Sarri è uno degli allenatori italiani più apprezzati in Serie A e all’estero: è arrivata un’offerta folle per strapparlo alla Lazio.

Il tecnico toscano si è dimostrato uno dei migliori del nostro calcio dall’Empoli al Napoli, fino alla Lazio. È sempre riuscito a tirare su progetti di primissimo livello, ha sfiorato lo Scudetto con i partenopei ed è stato anche campione d’Europa con il Chelsea, con cui ha vinto l’Europa League. Il suo palmares si è arricchito negli ultimi anni e ora è cercato nuovamente all’estero.

Il futuro di Maurizio Sarri può cambiare il volto della Lazio. Con Lotito il rapporto non sempre è stato sereno e tranquillo, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato.

Calciomercato, ansia Lazio: Sarri dice addio?

Maurizio Sarri e la Lazio sono stati vicini all’addio in più circostanze. Il tecnico toscano è entrato in conflitto con la dirigenza nella passata stagione e più volte è arrivata notizia di un possibile addio. Poi i grandi risultati sono andati sempre a suo favore e Claudio Lotito ha deciso di accontentarlo e anche di ammorbidirsi di fronte alla sua stessa incombenza.

Il futuro di Sarri può essere ancora più raggiante, sia alla Lazio che altrove. Ha fatto grandi cose in Serie A e anche all’estero ed è stato cercato anche da grandi club.

L’addio di Sarri alla Lazio è una possibilità che ha svelato lo stesso allenatore in diretta televisiva.

L’Arabia Saudita tenta Sarri: le parole

Maurizio Sarri tentato dall’Arabia Saudita. Il calciomercato estivo è iniziato con gli assalti senza freni del governo arabo che ha deciso di investire tantissimi milioni per accrescere il calcio saudita. Dopo l’approdo di Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League, queast’anno sono arrivati diversi campioni che hanno deciso di lasciare l’Europa per le offerte faraoniche.

Ai microfoni di Sportitalia, Maurizio Sarri ha confessato di aver ricevuto offerte importanti dall’Arabia Saudita. Il tecnico toscano avrebbe potuto lasciare i biancocelesti per firmare un contratto di grandissimo valore economico per approdare nella nuova sfera del calcio mondiale.

Io sinceramente qualche offerta l’ho ricevuta, per il momento sto bene alla Lazio. Inutile parlare di soldi.

Sarri conferma: resta alla Lazio

Sarri resta alla Lazio. Il tecnco toscano è riuscito a resistere alle avances degli sceicchi dell’Arabia Saudita per restare nel calcio che conta e continuare il suo percorso alla Lazio. Ma non ha chiuso definitivamente le porte ad un suo futuro in terra saudita.

“Se tra un paio d’anni non mi trovo più bene alla Lazio ci posso pensare. In questo momento sto bene qui”.

Parole sincere di Sarri che ha deciso di giocarsi il tutto per tutto alla Lazio e provare a regalare qualche trofeo al popolo biancoceleste. Poi se tra un paio d’anni tornerà di moda l’offerta araba, può pensarci seriamente.