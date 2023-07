Caos in Italia, la penalizzazione coinvolge i rossoneri: si va in Tribunale

Il calcio italiano sta vivendo un momento difficile con le indagini della giustizia sportiva: ora c’entrano anche i rossoneri nel nuovo caos.

I club storici del calcio italiano sono sotto la lente di ingrandimento della Procura Federale per movimenti sospetti, pagamenti non effettuati e per non aver rispettato pedissequamente il regolamento della FIGC. In Serie A le prime inchieste e le penalizzazizioni hanno riguardato soprattutto la Juventus ma ci sono anche altri club coinvolti che rischiano gravi problemi, come l’esclusione dal campionato e si rischia anche lo slittamento delle partite.

Sul banco degli imputati, ci sono tanti altri club di Serie A, di Serie B e di Serie C. Ora anche società storiche stanno vivendo momenti molto complessi.

Nuovo caos in Italia: ci sono pesanti penalizzazioni

La FIGC sta proseguendo con il completamento dei calendari della prossima satgione ma ci sono delle penalizzazioni che sembrano essere state già decise. In Federazione si vuole mettere in pratica il regolamento contro le società che hanno alterato i bilanci o non hanno rispettato le regole.

Le condanne sportive potrebbero essere molto aspre nei prossimi giorni. La situazione sta diventando sempre più complicata per molti club e ci sono grossi rischi anche in vista del futuro. La giustizia sportiva non sta risparmiando i club colpevoli e nelle intenzioni di chi decide c’è la volontà di proseguire nelle penalizzazioni e con pesanti ammende.

Il calcio italiano è stato investito da una nuova ondata di irregolarità che ora possono portare a nuovi problemi. In Serie B e in Serie C ci sono ancora troppe situazioni da risolvere.

Caos Lecco, ora la Serie B è più vicina: le ultime

Il Lecco rischia l’esclusione dalla Serie B. Le pratiche per l’iscrizione al campionato dopo la vittoria dei playoff di Serie C sono arrivate con ritardo e la FIGC sembrava aver deciso per l’esclusione del club lombardo. Il sogno della piccola cittadina lombarda può terminare prima di iniziare a causa di problemi burocratici.

Ora, però, la situazione sembra potersi sviluppare positivamente per il Lecco che è molto più fiducioso per l’inclusione nel campionato di Serie B. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Lecco non era riuscito a consegnare tutta la documentazione sullo stadio di riferimento perché c’era stato lo slittamento dei playoff di Serie C e sono mancati i tempi tecnici per completare l’iter.

La Commissione infrastrutture si è messa in contatto con la FIGC per dare il via libera all’iscrizione del club lombardo. E le sensazioni sono ottime in tal senso.

Lecco pronto al ricorso in Tribunale: il Foggia attende

Il Lecco ora è fiducioso di poter giocare la Serie B. Qualora la FIGC dovesse continuare sulla linea dura, però, il presidente Di Nunno ha già annunciato ricorso, proprio tenendo conto dei tempi tecnici che non hanno permesso di stringere i tempi.

Intanto il Foggia attende il proprio futuro. I rossoneri pugliesi possono essere ripescati in Serie B visto che hanno perso la finale di playoff di Serie C contro il Lecco e potrebbero ricevere l’ok per giocare nel campionato cadetto.