Incontro immediato per la firma di Dybala: c’entra la clausola

Paulo Dybala è di nuovo il nome al centro del calciomercato estivo: la Joya può cambiare il suo futuro nelle prossime ore.

Il talento argentino è stato fondamentale per la Roma nell’ultima stagione e ha risolto molte partite, nonostante sia stato tartassato dagli infortuni e da difficoltà fisiche. Per Mourinho è stato decisivo in molti frangenti della stagione, soprattutto in Europa. Le sue qualità stavano portando i giallorossi a vincere l’Europa League che sarebbe stato anche il suo primo trofeo europeo.

Il futuro di Dybala è da tenere sotto controllo perché nelle prossime ore ci saranno novità ufficiali che possono cambiare anche l’intero campionato di Serie A.

Calciomercato Roma: cambia il futuro di Paulo Dybala

Secondo le ultime notizie di calciomercato, tra Dybala e la Roma si chiarirà definitivamente il futuro dopo l’incontro con Tiago Pinto.

Calciomercato Roma: incontro con Dybala per eliminare la clausola

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport nelle prossime ore ci sarà un incontro tra gli agenti di Dybala e Tiago Pinto per risolvere la questione relativa alla clausola rescissoria. Fino al 31 luglio, infatti, è possibile strappare la Joya ai giallorossi con un’offerta da 12 miloni di euro (valida all’estero) o da 20 milioni (valida per la Serie A) e c’è la volontà di cambiare questo scenario.

Servirà il rinnovo di Dybala con la Roma per eliminare la clausola. Ma la società evidentemente vuole rivedere al ribasso lo stipendio. Nel contratto attuale c’è la possibilità di rinnovo automatico a 6 milioni netti a stagione pur di eliminare la clausola. Tiago Pinto cercherà di chiudere a 5 milioni a stagione per i prossimi 3 anni.

Dybala vuole la Roma: non indosserà la 10

Dybala vuole la Roma e con ogni probabilità si troverà l’accordo per il rinnovo del contratto e l’eliminazione della clausola rescissoria. Il fenomeno argentino terrà la maglia numero 21, anche se negli ultimi giorni si era parlato di un passaggio alla maglia numero 10.

Intanto Chelsea e Manchester United aspettano di capire quali sono le intenzioni della Roma e di Dybala sul futuro per capire se sarà possibile sferrare l’assalto decisivo.