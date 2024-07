Capolavoro Inter, bloccato il primo colpo del 2025: è un big della Premier

Marotta e la dirigenza nerazzurra continuano a lavorare anche all’Inter del futuro. Super colpo dalla Premier League per il 2025: tutti i dettagli

Prosegue senza sosta il calciomercato estivo ad un mese dal ritorno della Serie A. Ai nastri di partenza, sarà ancora l’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi la grande favorita del prossimo campionato. Il club nerazzurro, reduce da una stagione dominante in Italia, ha già aggiunto in rosa due tasselli di qualità e grande esperienza come Zielinski e Taremi.

Due nuovi colpi a parametro zero per la dirigenza nerazzurra ed il nuovo presidente scelto dalla proprietà Oaktree, Beppe Marotta. Il numero uno dell’Inter si è distinto nell’ultimo decennio per le sue grandi intuizioni a zero, da Pirlo e Pogba ai tempi della Juventus fino a Mkhitaryan e Thuram. I nerazzurri, dopo aver ufficializzato Zielinski e Taremi, pensano già al futuro. Nel mirino potrebbe finire anche un big della Premier League, in scadenza di contratto a giugno 2025.

Uno dei nomi che spicca fra le scadenze 2025 è infatti quello di Virgil van Dijk, capitano del Liverpool e della Nazionale olandese. L’esperto 33enne potrebbe dire addio ai ‘Reds’ al termine della prossima stagione, alla naturale scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno 2025. Lo ha ammesso lo stesso calciatore negli scorsi mesi: “Il mio futuro? Non lo so, non ne ho la minima idea in questo momento. Penserò attentamente quest’estate a cosa voglio a livello di club e come giocatore a livello internazionale. Ne parleremo da agosto in poi”. Marotta e l’Inter sono in agguato.

Inter, idea van Dijk a parametro zero: possibile colpo per il 2025

Come ammesso dallo stesso difensore olandese, il futuro è ancora tutto da scrivere. Si va però verso la permanenza in Premier League ed al Liverpool per l’ultima stagione, con il possibile addio a parametro zero al termine del contratto in scadenza nel 2025. Il grande carisma e l’esperienza di van Dijk potrebbero così fare al caso dell’Inter di Simone Inzaghi.

Marotta non è nuovo a questi colpi: anche gli Over 30 rientrano infatti nei piani del club nerazzurro, che negli ultimi anni ha dimostrato di saper creare il giusto mix fra nuovi talenti emergenti e giocatori di grande esperienza. Per questo motivo non è da escludere un possibile tentativo per la firma a parametro zero di van Dijk. Potrebbe essere l’olandese il primo grande colpo del 2025.