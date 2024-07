Batosta tremenda per la Juve: no secco, tutto da rifare

Rischia di saltare una pista di calciomercato per la Juventus di Giuntoli e Thiago Motta. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

La Juventus è senza dubbio la regina di questa prima fase di calciomercato estivo. Dopo l’avvicendamento in panchina tra Allegri e Thiago Motta, il club bianconero ha già annunciato i colpi Di Gregorio, Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Il mercato in entrata, però, non è affatto concluso. Nemmeno a centrocampo dove sono già arrivati due rinforzi: il prossimo obiettivo è Teun Koopmeiners.

L’olandese di proprietà dell’Atalanta è la priorità di Giuntoli e della dirigenza bianconera. Il club bergamasco, però, continua a fare muro e non fa sconti. La richiesta è di 60 milioni di euro, mentre la Juve si è spinta finora fino a 40-45 milioni. C’è ancora distanza economica fra le parti, ma il club bianconero punta a fare leva sulla volontà del calciatore che ha già detto sì alla proposta della Juventus e vuole il trasferimento a Torino. Dal centrocampo alla difesa: un altro nome caldo è quello di Todibo del Nizza, mentre per le fasce sta circolando anche il nome di Joao Cancelo.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile ritorno in bianconero del terzino portoghese di proprietà del Manchester City. L’ex Inter e Juve è reduce da stagioni trascorse in prestito, al Bayern Monaco ed al Barcellona, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico di Pep Guardiola ai Citizens. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il 30enne rimane in uscita dal club inglese. Arrivano importanti aggiornamenti proprio sul fronte Juventus.

Calciomercato Juve, salta il ritorno di Cancelo: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, la Juve non sarebbe interessata al ritorno di Cancelo. La società bianconera è al momento concentrata su altre piste, Koopmeiners in primis, e non starebbe prendendo in considerazione la pista che porta al laterale della Nazionale portoghese. Ad oggi, dunque, non c’è nulla di concreto.

Dalla Spagna, inoltre, si parla di un Cancelo intenzionato a rimanere in Liga ed al Barcellona con la propria famiglia. Il terzino vuole ritrovare continuità e starebbe spingendo per il ritorno in blaugrana, dove ha trascorso una stagione piuttosto positiva nonostante i risultanti deludenti ottenuti dalla squadra di Xavi. Il ritorno alla Juventus è sempre più lontano.