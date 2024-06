Nasce Calciomarcato.it: per le ultime news di mercato (e non solo)

E’ online il nuovo sito web calciomarcato.it, portale sul quale sarà possibile trovare le ultime notizie di calciomercato e tanto altro.

Seguilo online per rimanere aggiornato in diretta su tutte le news, gli approfondimenti e le esclusive riguardanti il calciomercato di questa stagione in Italia ed in Europa. Collaborerà con la redazione di calciomarcato anche Damiano Er Faina, influencer tra i più attivi sulle maggiori piattaforme social.

Dalla redazione di Stopandgoal.net un grandissimo in bocca al lupo ai colleghi di CalcioMarcato.it