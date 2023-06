Carolina Stramare, il costume svela il dettaglio piccante

Carolina Stramare, una posa in costume a dir poco illegale che in primo piano evidenzia un dettaglio irresistibile e provocante

La sua vittoria a Miss Italia nel 2019 è stata piuttosto netta e ha trovato tutti d’accordo, come non avviene tanto spesso. Un fascino clamoroso e spettacolare, quello di Carolina Stramare, che da allora si è ritagliata un posto di rilievo nel firmamento del mondo della moda e dello spettacolo.

24 anni oggi, Carolina ha iniziato a conquistarsi le attenzioni di brand prestigiosi come modella e le pagine dei quotidiani specializzati di gossip per alcuni suoi flirt eccellenti. Ta le sue (presunte) relazioni, solo per fare qualche nome, quella con Dusan Vlahovic, una con Matteo Berrettini, un flirt con Antonino Spinalbese. Su Instagram, è ormai inarrestabile e macina ammiratori su ammiratori. Carolina è giunta a mezzo milione di followers e oltre, e non intende fermarsi. Il futuro è evidentemente suo.

Una bellezza esplosiva, lineamenti che ricordano molto quelli dell’attrice americana Megan Fox, una somiglianza che contribuisce a conferirle un’aura magica e fuori dal mondo. E’ palese che Carolina sarà una delle principali protagoniste estive sul web e in effetti ha già iniziato a disseminare in ogni dove scatti eclatanti, tutti da vivere e da gustare.

Carolina Stramare, si vede quanto basta per infiammare la fantasia: visione devastante

Le sue pose in costume sono estremamente accattivanti, del resto con una silhouette statuaria come la sua rimanere indifferenti è piuttosto difficile. Le ultime immagini mettono in evidenza dettagli a dir poco illegali, vietati ai deboli di cuore.

Su una spiaggia della Costa Azzurra, con una camicetta bagnata indosso e il costume intero al di sotto, Carolina accende la passione di tutto il web con movenze sinuose. In questa immagine, in cui la vediamo distesa sul bagnasciuga, possiamo ammirare, al di sotto del costume bagnato, un dettaglio in trasparenza del suo vertiginoso lato A che parla praticamente da solo.

Una visione che rende lo zoom praticamente necessario, la reazione della community è immediata, con una miriade di like per non parlare dei commenti che spiegano meglio di qualsiasi altra cosa la sensazione di capogiro suscitata tra i fan: “Più che Stramare, strabona, nient’altro da dire“, scrive qualcuno, in un messaggio con il quale è difficile non essere d’accordo. Il weekend si infiamma così come la intera stagione estiva, i prossimi scatti di Carolina saranno di certo altrettanto pazzeschi.