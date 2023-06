Stavolta si chiude: colpo Ziyech

Il giocatore marocchino, legato ancora la Chelsea fino al 2025, potrebbe cambiare aria: destinazione a sorpresa

Stavolta se ne va. Stavolta non ci sarà alcun muro da parte del suo club. Dopo esser stato corteggiato, a partire dalla scorsa estate, da diversi club – col Milan in prima fila nel pressing portato sia sul giocatore che sul Chelsea – per Hakim Ziyech è arrivato molto probabilmente il momento dei saluti. Approfittando del repulisti tecnico che tanto il patron Boehly quanto il tecnico Pochettino intendono attuare per snellire la rosa dei Blues, il marocchino è destinato a cambiare aria. Quello che sorprende però, casomai, è la destinazione.

Proprio nel momento in cui finalmente il club londinese sarebbe stato disposto ad addivenire a più ragionevoli cifre per il costo del suo cartellino, ecco materializzarsi qualcosa contro il quale è praticamente impossibile opporre resistenza. Se non quella basata sul prestigio, sul blasone, sulla competitività in campo europeo che una società come quella rossonera può mettere sul piatto. Parliamo dei petroldollari, e delle sostanzialmente illimitate risorse che gli sceicchi hanno deciso di investire per rendere la Saudi Pro League una sorta di campionato delle stelle.

Anche nel caso di Ziyech, che non sarebbe propriamente una vecchia gloria a fine carriera, i tanti milioni di ingaggio proposti potrebbero convincere di più di un progetto tecnico presentato da un club europeo.

Al-Nassr pigliatutto: Cristiano Ronaldo accontentato

Chiamatelo effetto-Ronaldo. Chiamatelo la voglia di rispondere immediatamente all’acquisto di Karim Benzema da parte dell’Al-Ittihad. Chiamatelo l’idea che un giocatore di religione musulmana, già protagonista agli ultimi Mondiali in Qatar, possa essere l’aggancio perfetto per tirare la volata all’organizzazione della kermesse mondiale nel 2030 proprio in Aarabia Saudita.

Insomma, Hakim Ziyech è finito nelle mire dell’Al-Nassr, il club saudita già protagonista del tanto chiacchierato colpo CR7 e del licenziamento del tecnico Rudi Garcia, poi accastosi al Napoli.

Il club gialloblù è letteralmente scatenato sul mercato se pensiamo che ha già quasi chiuso l’acquisto di William Carvlaho dal Betis e che sta corteggiando con una certa insistenza un certo Massimiliano Allegri per la panchina. Con la squadra terza classificata nell’ultima Saudi Pro League, l’Al Hilal, che sta pressando con insistenza Romelu Lukaku – altro giocatore di proprietà Chelsea – per convincerlo ad accasarsi in Arabia, le società saudite sembrano fare davvero sul serio.

Le mire non si rivolgono più esclusivamente ai campioni ultra trentacinquenni che decidono di finire la carriera fuori dall’Europa. Un colpo come quello di Ziyech, che per inciso si sarebbe già reso disponibile a parlarne, contribuirebbe a cambiare di molto la geografia del calcio mondiale. Con buona pace dei sogni di mercato di Stefano Pioli.