Club fuori dalle coppe europee, arriva la decisione della UEFA

L’UEFA è al lavoro senza sosta, dal momento che sono tanti i temi scottanti. In tal senso è in arrivo la decisione da parte del massimo ente calcistico in Europa circa l’esclusione del club dalle coppe europee. Andiamo a vedere le ultime di questa vicenda molto particolare.

Il mondo del calcio in ambito europeo è in attesa di conoscere decisioni da parte della UEFA. Con la nuova stagione ormai alle porte, sono tanti i temi scottanti all’ordine del giorno. Su tutta la formazione, per così dire, delle squadre che prenderanno alle tre competizioni di natura continentale. Stiamo parlando, ovviamente, di Champions League, Europa League e Conference League. In tal senso la massima autorità calcistica si prepara a prendere la decisione circa l’esclusione del club. Andiamo a vedere in che modo si sta sviluppando questa vicenda che finirà per far discutere comunque vada a finire.

UEFA, club fuori dalle coppe

Uno dei temi più caldi è quello certamente legato a Juventus e Barcellona. Per motivi differenti, infatti, entrambi i club hanno i riflettori puntati addosso e rischiano di vedersi esclusi dalle competizioni continentali. Ma non sono certamente le uniche società a rischiare. Anche un altro club, infatti, non può dirsi al sicuro da questo punto di vista.

Stiamo parlando del Milan. I rossoneri, infatti, condividono la proprietà, vale a dire RedBird di Gerry Cardinale, con il Tolosa, club che parteciperà alla prossima edizione della UEFA Europa League. Il regolamento europeo, infatti, vietano a due club che appartengono al medesimo gruppo societario di prender parte allo stesso torneo o a due tornei “comunicanti” tra di loro. I criteri per decidere quale squadra sarà esclusa sono i seguenti: gerarchie nelle competizioni dell’UEFA, classifica di campionato e ranking UEFA. Tutti a favore del Milan. La decisione definitiva è attesa, però, per lunedì.

Club fuori dalle coppe europee

L’UEFA, oltre che sul Milan ed il Tolosa, concentrerà la propria attenzione anche sui casi relativi alle proprietà del Brighton e dell’Union Saint-Gilloise, appartenenti entrambi a Tony Bloom, noto imprenditore, e sul duo composto da Aston Villa e Vitoria Guimaraes.