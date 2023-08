C’è l’accordo, la Roma ha già trovato il sostituto

Trattativa lampo con l’ok di Mourinho: la Roma accelera sul mercato, in arrivo un grande rinforzo per i giallorossi.

Due settimane di tempo per completare la squadra e rispondere a qualche critica emersa negli ultimi giorni. Il tempo stringe per i club di Serie A, e con l’avvio di campionato ormai alle porte, saranno giorni di fuoco per Tiago Pinto.

L’obiettivo, anzi la necessità, è trovare un attaccante in grado di regalare gol alla squadra ma soprattutto spazi e lotta. Un po’ come piace allo Special One, ormai da tempo costretto a cancellare dalla sua personalissima lista tutti quei calciatori trattati dalla Roma ma poi volati altrove. La strategia sembra quindi chiara in una fare in cui è vietato sbagliare.

L’allenatore giallorosso attende un attaccante che possa sostituire Abraham almeno fino al suo rientro e poi giocarsi il posto con l’inglese, ma intanto almeno altre due pedine potrebbero arricchire la campagna acquisti. Mentre la caccia ad un centrocampista era già aperta, la vicenda che ha privato la Roma di Matic ha reso ancora più complicato il compito di Tiago Pinto.

Roma: blitz per il centrocampista, poi altri due colpi

Sostituire uno dei calciatori più preziosi per il portoghese non è semplice, ma un nome è emerso negli ultimi giorni, e avrebbe già dato la disponibilità a trasferirsi in Italia. Manca pochissimo per la firma e nell’ambiente giallorosso filtra ottimismo. La chiusura dell’affare potrebbe essere ad un passo.

Quella che sembrava una voce, smentita da alcuni calciatori e da diversi addetti ai lavori, si è trasformata in realtà. Poco importa se dietro alla rottura con Nemanja Matic ci siano stati screzi all’interno dello spogliatoio. Quello che conta, e che Mourinho voleva scongiurare, è una cessione che ora si concretizza, lasciando inevitabilmente un vuoto pesante a centrocampo.

La necessità di intervenire in tempi rapidissimi ha quindi spinto i dirigenti giallorossi a sondare il mercato per trovare un sostituto, con caratteristiche dettate dallo Special One. A Mourinho serve un calciatore che conosca la Serie A e che sia già pronto per prendere in mano la squadra fin dalle prime partite di campionato.

Per questo motivo in una rosa di possibili arrivi che si stringe, la scelta è stata fatta. A Roma stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per il ritorno di Leandro Paredes. L’ultima stagione alla Juve non è stata affatto esaltante e il rapporto con Allegri non è mai decollato, ma Mourinho avrebbe dato l’ok all’arrivo dell’argentino, che proprio a Roma ha trovato la sua consacrazione da giovanissimo.

L’affare, già ai dettagli, potrebbe permettere a Tiago Pinto di focalizzare l’attenzione su altri due colpi. L’obiettivo è chiudere subito con Duvan Zapata, per il quale mancherebbe pochissimo, per poi tentare l’assalto a Renato Sanches.