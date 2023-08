Calciomercato: come Tonali, la cessione si sblocca l’affare Lukaku

L’arrivo di Romelu Lukaku in Italia si sblocca. L’attaccante belga, dopo aver passato una stagione in prestito all’Inter, è oggi escluso al Chelsea ed attende dal mercato la sua prossima destinazione.

In piedi diverse trattative ma una sembra la più calda e concreta per il suo cambio di maglia.

Calciomercato: Lukaku attende, una cessione sblocca l’affare

Romelu Lukaku ancora in Serie A? L’attaccante belga attende l’ok dal Chelsea per giocare nuovamente in Italia. Dopo il disastro mediatico scaturito dalle voci su una trattativa con la Juventus, Lukaku è in “gabbia” al Chelsea.

Il belga ha rifiutato il passaggio in Arabia Saudita sperando di poter tornare in Serie A. Questo ha però prodotto uno stato di impasse che continua a non sbloccarsi. La volontà di Lukaku sembra chiara, il calciatore vorrebbe giocare ancora in Italia nonostante il grande tradimento all’Inter, ai tifosi ed ai compagni di squadra. Tuttavia il Chelsea per cedere Lukaku chiede 40 milioni di euro. Una cifre elevata, considerata l’età, ma in linea con quanto investito dai Blues nel 2021 per acquistare nuovamente Lukaku dall’Inter.

Il mercato del 2023 è ancora lungo e Lukaku ha ancora tempo per trovare un club capace di pagare i soldi chiesti dai Blues. In particolare, secondo quanto riportato da tmw, una cessione importante in Serie A potrebbe sbloccare il suo arrivo.

L’addio che potrebbe dare una mano a Romelu è quello di Federico Chiesa alla Juventus. I bianconeri attendono infatti un’offerta da parte del PSG per il suo esterno, con la cessione di Neymar, infatti, i parigini cercano attaccanti importanti e potrebbero acquistare l’esterno della Nazionale. Il prezzo di Chiesa è di 60 milioni di euro. Una cifra importante ma tutto sommato alla portata.

Con la sua cessione la Juve valuterebbe nuovamente la posizione di Romelu Lukaku visto che i bianconeri, anche senza cedere prima Vlahovic, non avrebbero problemi a pagare il cartellino dell’attaccante.

Mercato: Lukaku in Italia sul gong?

Ad oggi, dopo che l’Inter si è defilata, su Lukaku restano solo due club. Il Tottenham, che ha disponibilità economica ed ha appena ceduto Kane, e la Juventus. Lukaku, nonostante l’offerta maggiore da Londra,m preferirebbe tornare in Italia ma per farlo serve l’offerta importante dalla Juventus. In questo momento, senza cedere Chiesa e Vlahovic, il mercato del ds Giuntoli resta bloccato. Per questo motivo, a due settimane dal termine del calciomercato, il tormentone Lukaku tarda a terminare.

Tuttavia il tempo per il passaggio di BigRom in Italia non è terminato e non è detto che alla fine la trattativa non vada in porto sul gong. In alternativa resta sempre il mercato arabo che chiuderà con qualche giorno di ritardo rispetto a quello della maggior parte dei campionati europei.