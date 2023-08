Niente Italia: Conte torna sulla panchina di un club

Antonio Conte non allenerà la Nazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport l’ex allenatore del Tottenham non sarebbe la prima scelta per la panchina dell’Italia. Per tale motivo per Conte sarebbe pronta la panchina di un grande club.

Conte torna in panchina, allenerà un club

La Nazionale italiana sarà allenata da Luciano Spalletti. Con l’addio di Roberto Mancini all’Italia si è aperto il toto nomi per il ruolo di ct. Spalletti e Conte sono segnalati da tempo in vantaggio per accomodarsi sulla panchina italiana. Secondo le ultime notizie in arrivo da Coverciano, infatti, l’ex allenatore del Napoli sarebbe la prima scelta per la panchina della Nazionale.

Il presidente Gravina starebbe lavorando a stretto giro con ADL per l’ok definitivo al contratto di Spalletti. Toccherà al Napoli liberare Spalletti, che resta sotto contratto ancora fino al termine del campionato.

Il secondo nome nome nei pensieri della FIGC sembrerebbe essere quello di Antonio Conte. L’ex Tottenham ha già allenato la Nazionale con ottimi risultati anche se senza trofei. Ad oggi Conte sembrerebbe essere disponibile a far ritorno sulla panchina azzurra, ma il grande problema è legato al suo stipendio. Conte in Premier League percepiva 10 milioni di ingaggio, cifra lontanissima dalla disponibilità della Nazionale. Il tetto massimo della federazione è già stato fissato a 5 milioni di euro. Per questo motivo, Conte dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio.

Conte sulla panchina di un club

Per tale motivo è molto probabile che il destino di Antonio Conte si sulla panchina di un grande club. Ad oggi, tuttavia, non sono molti i club a caccia di un tecnico e che possono permettersi il suo ingaggio. In Italia le principali panchine appaiono oggi salde.

A pensare a Conte era stato il Napoli di ADL che, tuttavia, a giugno aveva deciso di non snaturarsi proseguendo sul progetto tecnico tracciato da Spalletti. Milan e Inter hanno confermato Pioli e Inzaghi mentre la Roma ha deciso di proseguire con Mourinho. In Italia la destinazione più probabile per Antonio Conte resta la Juventus che, con il termine del contratto di Allegri, potrebbe decidere di cambiare guida tecnica al termine della stagione.

Un’idea caldeggiata da gran parte della dirigenza, ma anche da gran parte della tifoseria bianconera, che non ha mai dimenticato il tecnico capace di far risorgere la Juventus dalle proprie ceneri, dopo i difficili anni post calciopoli. All’estero, invece, dopo aver allenato in Premier League non è da escludere che Conte tenti l’esperienza in un nuovo campionato, senza sottovalutare la solita suggestione araba.