Annuncio terribile: stagione finita, si è rotto il crociato

Notizia devastante per il calciatore che ha subito un terribile infortunio: ecco le ultimissime notizie che riguardano l’ex Serie A.

Tegola tremenda per la società che dovrà trovare un’alternativa al giocatore, che si è rotto il crociato del ginocchio destro. Una mazzata tremenda, e non di poco conto, per il club che aveva rifiutato in estate delle offerte per cedere il giocatore che alla fine ha scelto di restare, ricoprendo un ruolo chiave nel club e nello scacchiere del mister. Adesso, con quest’infortunio, cambiano tutti i piani anche della società che dovrà valutare bene il futuro del ragazzo che nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

Nuovi aggiornamenti in merito all’infortunio del giocatore. L’annuncio ha spiazzato i tifosi e lo stesso staff tecnico che dovrà trovare nuove soluzione per quanto riguarda la sua sostituzione. Con il mercato fermo, la società potrebbe intervenire nel mercato degli svincolati per prendere un sostituto all’altezza oppure pescare dal settore giovanile. In alternativa, c’è anche l’opzione di reintegrare in rosa giocatori che fino a questo momento erano fuori dal progetto tecnico del club come Bryn Gil.

Infortunio per l’ex Inter, tegola tremenda: stagione finita per il 34enne

Grosso problema per il Tottenham che ha perso per il resto della stagione Ivan Perisic che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio destro. Infortunio terribile per il giocatore che dovrà operarsi e dire addio alla stagione 2023-204. Da Londra arriva la comunicazione ufficiale da parte degli Spurs che hanno informato i tifosi di questo infortunio.

Come si è fatto male Perisic? Come annunciato dal Tottenham, nel corso di un allenamento il calciatore ha riportato questo problema fisico. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento e la necessità di un intervento chirurgico. Una mazzata tremenda per la società inglese che adesso dovrà trovare una soluzione per sostituire al meglio il giocatore che era una valida alternativa nello scacchiere nel mister che lo utilizzava come esterno destro nel suo 4-2-3-1.

Quale futuro per Ivan Perisic dopo l’infortuni con il Totteham?

Il contratto di Perisic con il Tottenham è in scadenza a giugno 2024. Quest’infortunio al legamento segna la parola fine all’esperienza inglese di Perisic a cui, con molta probabilità, non sarà rinnovato il contratto. Arrivato a Londra grazie ad Antonio Conte, che lo strappò all’Inter nell’estate 2022, per fare di lui un titolare, Perisic al Tottenham ha giocato 44 partite e un gol. Quest’anno, con l’arrivo di Postecoglou, il calciatore era finito in secondo piano con un ruolo da comprimario. Con quest’infortunio cambiano i piani di Perisic anche per quanto riguarda una partecipazione agli Europei con la Croazia.