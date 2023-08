Calciomercato Inter: arriva al posto di Samardzic, affare last minute

L’Inter è a lavoro per un colpo last minute, la società vuole prendere un nuovo centrocampista. Ecco tutti i dettagli sul colpo.

Nuovo rinforzo in arrivo per l’Inter. Marotta dopo Pavard ha deciso di investire altre somme di denaro per prendere un altro calciatore in mezzo campo. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato con la società a lavoro per regalare a Simone Inzaghi un centrocampista. L’affare può concretizzarsi già nella giornata di domani, sono ore decisive per questo nuovo colpo.

C’è un colpo di scena riguardo il calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra ha deciso di puntare con decisione sul calciatore che è il profilo scelto da Marotta per completare il centrocampo.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, i dettagli

Una trattativa destinata a chiudersi in queste ultime ore di calciomercato. L’Inter ha individuato il sostituto di Samardzic. A centrocampo arriverà un altro giocatore con caratteristiche diverse rispetto al serbo, che alla fine è rimasto ad Udine. Simone Inzaghi, dopo Pavard, ha chiesto alla sua dirigenza un altro sforzo per completare la squadra che dovrà affrontare tante sfide in questa stagione.

L’Inter vuole tornare protagonista in Italia ma anche in Champions League, le ambizioni del club neroazzurro sono altissime ed è per questo motivo che la società ha deciso di investire su determinati giocatori. L’auspicio è che questa rosa possa raggiungere nuovi traguardi. Intanto, Marotta ha già pronta un’altra sorpresa per Inzaghi: c’è l’accordo per il nuovo centrocampista, ecco di chi si tratta.

L’Inter ha puntato su Ndombele del Tottenham: il calciatore può trasferirsi in nerazzurro in prestito.

Ndombele all’Inter, i dettagli dell’operazione

Dopo la fine dell’esperienza a Napoli, Tanguy Ndombele è tornato al Tottenham. Il calciatore francese non rientra nei piani del club inglese che è a lavoro per cedere il calciatore in questa sessione estiva 2023. Dopo le indiscrezioni sul Genoa, nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa al trasferimento all’Inter di Ndombele che è pronto a vivere una nuova esperienza in Italia. Il calciatore ha aperto ai nerazzurri, vuole un club ambizioso che disputi la Champions League ecco perché l’ipotesi del grifone è stata accantonata. I nerazzurri stanno valutando la situazione e aspettano anche il report dello staff tecnico che dovrà dare l’ultima parola riguardo questo nuovo acquisto che può trasferirsi all’Inter con la formula del prestito secco. Sono ore decisive riguardo il destino di Ndombele che attende l’offerta giusta da parte di Marotta. In caso contrario potrà valutare nuove destinazione in altri campionati.