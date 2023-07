Inter: Zhang costretto a vendere, c’è la data

Una vicenda che potrebbe portare alla cessione dell’Inter di Zhang che rischia seriamente di finire nei guai dopo quanto accaduto con Oaktree, ora non c’è più tempo.

Le cose dovranno essere sistemate entro la scadenza prefissata, perché ora la società rischia seriamente di finire nei guai in vista del prestito che è stato esercitato gli scorsi anni.

Altra vicenda difficile da poter gestire è quella che riguarda l’Inter che potrebbe da un momento all’altro trovarsi in una situazione di serio pericolo in vista della prossima stagione che sta per iniziare.

Cessione Inter: tempo scaduto con Oaktree

Non c’è più possibilità di andare oltre questa prossima scadenza. Perché ora arrivano aggiornamenti da Tuttosport riguardo la decisione che sarà presa nei confronti dell’Inter di Zhang che rischia seriamente dopo il prestito di Oaktree. E’ l’ora della verità per la società nerazzurra che nel maggio 2021, a seguito di gravi problemi economici che hanno costretto la società ad un prestito dopo che non riusciva a pagare gli stipendi per mesi a giocatori e staff, ha ricevuto un finanziamento da Oaktree Capital, il fondo statunitense.

Si parla di quasi 400 milioni di euro ora. Perché dai 275 milioni di prestito di Oaktree all’Inter poi c’è da calcolare gli interessi al 12% che permetteranno di far salire verso 400 milioni quindi il debito di Zhang e dell’Inter nei confronti di Oaktree che dovrà essere restituito entro il 2024. Spunta ora anche la data definitiva dell’affare per risolvere la questione del debito.

La situazione potrebbe prendere una brutta piega ora, perché Zhang può anche essere costretto a vendere l’Inter per evitare di ritrovarsi in una situazione spiacevole in vista di quello che sarà il nuovo anno. C’è grande preoccupazione in tutto l’ambiente e nei tifosi, da capire anche come la penseranno giocatori e staff tecnico visto che già in passato ci sono stati problemi evidenti sul lato economico che hanno messo in difficoltà tutti.

Prestito Oaktree Inter: data di scadenza

C’è ora la data di scadenza per cui Zhang e l’Inter dovranno restituire il prestito a Oaktree. Mancano meno di 300 giorni, esattamente 296 ad oggi per quella che sarà la verità sull’ultima parola. Perché entro il 21 maggio 2024 Steven Zhang dovrà restituire il prestito con il fondo Oaktree.

Tuttosport racconta che saranno circa 400 milioni di euro che l’Inter e Zhang dovranno dare indietro al fondo Oaktree Capital. Da capire come si potrà risolvere la situazione, con la cessione del club o nuovi investitori.

Cessione Inter: Zhang vende il club

C’è la possibilità che l’Inter venga ceduta da Zhang a nuovi proprietari. L’alternativa è far entrare nuovi investitori in società. Una vicenda davvero difficile da poter gestire, perché adesso manca sempre meno per risolvere la questione con il prestito di Oaktree.