Szczesny libera il posto a Donnarumma: sta succedendo davvero

Il polacco Szczesny potrebbe lasciare la Juventus e passare al Bayern Monaco, liberando il posto a Gigio Donnarumma. Non è affatto fantasia.

“Girandole di calciatori”, tra semplici suggestioni e affari reali di calcio mercato, in una calda estate, caldissima: le trattative dei grandi club europei sono in fondo concatenate.

Nella campagna acquisti dei principali campionati del Vecchio Continente, si profila, in queste ore, un legame sottilissimo tra Italia, Francia e Germania, dove un solo movimento potrebbe aprire la strada ad altre operazioni clamorose.

Per una volta non ruota tutto intorno ai soliti attaccanti, anche se si sa bene che quello del bomber, dell’uomo che “la butta dentro”, è decisamente, nella storia del calcio, il profilo più ambito, quello più ricercato. Parliamo in questo caso di portieri. Per un affare che appare in dirittura d’arrivo, potrebbero profilarsene altri due, più complicati ma non impossibili, sia chiaro.

Partiamo da quelle che sono, ad oggi, quasi certezze. Il Bayern Monaco, salvo clamorosi dietro front, sarebbe pronto a cedere lo svizzero Sommer all’Inter di Simone Inzaghi. L’estremo difensore della nazionale elvetica è di fatto il secondo di Neuer, ancora intoccabile nonostante le sue 37 primavere: i bavaresi sono pronti a far partire il 34enne Sommer, a condizione però che trovino prima possibile un suo sostituto. Nulla è scontato, ma del resto la campagna acquisti è lunga e la disponibilità dei tedeschi verso l’Inter c’è tutta.

Cosa accadrà con un eventuale arrivo di Sommer in Italia? Il Bayern potrebbe trovare, proprio nel campionato italiano, l’uomo disposto a rimanere alle spalle di Neuer. Tra i papabili c’è Wojciech Szczęsny, il polacco classe ’90 della Juventus. Allegri lo lascerà partire? Probabilmente sì, a condizione però di portare a casa un grande affare, di quelli che infiammano la tifoserie.

Szczęsny al Bayern e Donnarumma alla Juventus? Tutto è possibile

Per un portiere che va via dall’Italia ecco un altro che potrebbe arrivare, anzi sarebbe meglio dire tornare: e lo conosciamo davvero bene. Gianluigi Donnarumma ha voglia di fare rientro nel nostro campionato, non è un segreto che al Paris Saint Germain l’amore, quello vero, non è mai esploso. Il numero uno della nazionale azzurra di Mancini, però, costa non poco, e soprattutto ha un ingaggio di quelli davvero pesanti anche per le cospicue casse bianconere.

Sembra un film già visto: anche con il nuovo tecnico Luis Enrique, l’ex ragazzo prodigio del Milan potrebbe non godere dei galloni da titolare. I giornali francesi hanno una scuola di pensiero, quella che Donnarumma non è un fuoriclasse. La società di casa, invece, ha fatto sapere che l’estremo difensore di origini campane gode della piena di stima dell’ex allenatore della Roma. Sarà vero al punto da dichiararlo incedibile?

Il clima parigino, con Gigio Donnarumma, non è mai stato salubre. I recenti momenti poco felici vissuti dal nostro portiere, complice l’aggressione e la rapina in casa, fanno il paio con le critiche pesanti della stampa locale che non lo ritiene adatto alla costruzione dal basso di Luis Enrique. La Juventus potrebbe davvero approfittarne.