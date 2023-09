Dalla Juve alla Roma: lo vuole Mourinho, che affare a gennaio

Il club giallorosso guarda già alla prossima finestra invernale di scambi: l’affare con la Vecchia Signora è possibile

Da un parte abbiamo una big già in difficoltà. Un punto nelle pirme tre gare di campionato non è certo quello che ci si aspettava dalla Roma di José Mourinho, i cui tifosi a conti fatti hanno potuto esultare solo per l’arrivo di Romelu Lukaku, che ha già giocato, e bene, uno scampolo di partita nella sfortunata gara contro il Milan.

Dall’altra abbiamo la Juventus, fuori dalle Coppe per decisione dell’UEFA, che fa i conti con un bilancio disastrato e con una campagna acquisti in tono minore anche per la tanto desiderata, e poi non realizzata, cessione remunerativa. Che avrebbe messo a disposizione dell’abile Giuntoli, il cui arrivo non ha prodotto ancora la serie di colpi magici che ci si attendeva, un tesoretto da reinvestire sul mercato.

Ecco che però, partendo da esigenze diverse, gli interessi di giallorossi e bianconeri potrebbero convergere in un affare che si concretizzerebbe già nel prossimo mercato di gennaio. La Roma ha bisogno di qualche innesto in ruoli chiave, la Juve ha bisogno di liquidità per poter a sua volta puntellare la rosa secondo le disposizioni di mister Allegri.

Allegri dà il via libera: via dalla Juve dopo un anno e mezzo

Tra le poche novità di formazione dell’undici di Max Allegri nella sua terza versione da quando è tornato ad essere tecnico della Juve, spicca certamente la presenza di Andrea Cambiaso, tornato dal prestito al Bologna. Sebbene nell’ultima vittoriosa gara contro la Lazio e nella precedente di Empoli Filip Kostic abbia giocato da esterno sinistro nel 3-5-2, il giovane azzurro sembra essere il preferito del tecnico livornese nell’interpretazione di una posizione tra le più delicate nello scacchiere tattico.

Allegri, intendiamoci, stima il serbo, tra le atre cose uno dei migliori nella controversa stagione scorsa, ma potrebbe decidere di fare a meno di Kostic se questo significa possibilità, attraverso la sua partenza, di intervenire sul mercato in altre zone di campo. Detto fatto. La Roma è pronta a raccogliere la grande occasione di mercato.

Lo Special One sta facendo i conti, da inizio anno, coi soliti problemi sulla fascia mancina. Nicola Zalewski sembra aver esaurito quella verve che aveva fatto pensare a lui come un possibile ‘crack’ del calcio polacco, mentre Leonardo Spinazzola passa più tempo in infermeria che sui campi di allenamento. Tra l’altro l’ex Juve ha anche il contratto in scadenza nel prossimo giugno, coi club arabi che spingono per averlo ad inizio 2024.

Per questo e per mille altri motivi Kostic può rappresentare un grande colpo per il club capitolino, che potrebbe risolvere finalmente l’annoso problema sulla fascia sinistra e che a questo scopo conta di investire circa 10 milioni per il suo cartellino. Basteranno?

