De Zerbi torna ad allenare in Serie A: svelato il futuro

Roberto De Zerbi torna in Serie A dopo l’avventura al Brighton: è stato cercato da tante big e ora ha annunciato il suo futuro.

Il tecnico italiano sta facendo le fortune del club inglese che è riuscito a qualificarsi per l’Europa Legaue con estrema sorpresa. Il percorso di crescita della società era iniziato con Graham Potter ma ha trovato il suo punto di espressione massima proprio con l’ex Sassuolo che ha saputo cambiare e migliorare lo status del club.

Roberto De Zerbi è uno dei migliori allenatori italiani in circolazione e ha le idee molto chiare sul suo futuro.

Roberto De Zerbi di nuovo in Serie A: le ultime

Lo status di Roberto De Zerbi ormai è chiaro: è destinato a diventare uno dei top allenatori in Europa. Il suo futuro è certamente roseo, visto il modo di lavorare e di far giocare le sue squadre. Ha fatto benissimo con il Sassuolo, poi lo stesso con lo Shakhtar Donetsk, nonostante tutte le difficoltà del club ucraino. E ora si sta consacrando in Premier League con il Brighton.

Al termine della passata stagione ha portato il club inglese ad una storica qualificazione all’Europa League ed è certamente uno dei candidati principali alla vittoria della competizione europea per l’anno prossimo. Anche in Premier League c’è il grande obiettivo di crescere e piazzarsi sempre più in alto, per combattere con le grandi.

Poi però, il futuro di De Zerbi sarà di nuovo in Serie A. Nel calcio del suo Paese ha mosso i primi passi ed è nel mirino di tutti i top club italiani.

Dove allenerà De Zerbi: il suo annuncio

Anche nelle ultime settimane è stato accostato il profilo di De Zerbi alle big di Serie A. Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma hanno pensato a lui per la prossima stagione. Gli azzurri sono stati i primi a tentare un sondaggio, viste le dimissioni di Spalletti ma alla fine hanno optato per Rudi Garcia.

Roberto De Zerbi ha annunciato il ritorno in Serie A. Ma solo in futuro e sicuramente dopo l’esperienza al Brighton che non è ancora terminata. Presente al “Trofeo Maestrelli”, è stato lo stesso allenatore a parlare del suo futuro.

Ritorno in Serie A? “Mi piacerebbe molto anche se non so quando. Sicuramente tra pochi anni, perché questo lavoro è tosto e ti sfianca. Il mio obiettivo è tornare, anche se non è una necessità perché mi voglio divertire”.

Chi può prendere De Zerbi in Serie A

Il contratto di De Zerbi con il Brighton scadrà il 30 giugno 2026, tra tre stagioni. Ma il suo modo di lavorare è straordinario e non è da escludere un assalto delle italiane già al termine della stagione 2023-24.

Juventus e Inter sono le società che con ogni probabilità cambieranno allenatore l’anno prossimo. Si affideranno ancora ad Allegri e a Inzaghi per questa stagione che è alle porte ma poi potranno convincere il tecnico bresciano a far ritorno in Serie A.