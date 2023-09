Squadre Arabe in Champions League: il presidente lo annuncia

Il mondo del calcio in Arabia Saudita potrebbe sconvolgere totalmente la storia del calcio visto che può arrivare in Europa in maniera decisa per quanto riguarda la Champions League.

Possibile svolta per quanto riguarda il calcio, perché nelle prossime ore possono arrivare delle notizie davvero interessanti per quello che può accadere.

Svolta che cambierebbe il calcio anche in Europa e che non è presa bene al momento per come si sta gestendo questa situazione. Bisognerà capire quando ci saranno delle notizie ufficiali.

Champions League: squadre Arabe inserite

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, si è espresso riguardo quello che è il caso del progetto Calcio Social Responsability – Mission 2030 anche della situazione Arabia Saudita. Si parla del possibile ingresso delle squadre saudite in Champions League per i prossimi anni, una svolta che cambierebbe totalmente il mondo del calcio. Questa la rispsota di Casini al riguardo:

“Mi sembra prematuro, comunque è un tema che riguarda le federazioni di più continenti. Ci sono anche gli USA, è una questione che va discussa in sede FIFA”.

Arabia Saudita in Champions: pressing alla FIFA

L’Arabia Saudita punta alla Champions League. Dopo i grandi investimenti fatti nel calciomercato in Europa, ora il prossimo step da parte delle società saudite è quello di entrare a far parte ogni anno nell’edizione di Champions che presto sarà rivoluzionata. Forte pressing alla FIFA da parte del mondo arabo per il calcio in Europa che potrebbe cambiare in maniera netta per il futuro.

Diritti Tv Arabia Saudita: i numeri non tornano

Il mondo del calcio in Arabia Saudita ancora non ha spiccato il volo. Se è pur ver che tantissimi campioni di ogni età hanno deciso di lasciare l’Europa e il calcio che conta per andare ad accettare le faraoniche offerte del campionato saudita, al contrato, invece, i diritti tv non tornano con i numeri.

Nelle prime giornate si sono registrati dei numeri inaspettatamente bassi per quanto riguarda il mondo in Arabia Saudita. In Italia c’è La 7 che ha provato a creare una finestra verso quel nuovo mondo comprando i diritti Tv e trasmettendo in chiaro le partite. Eppure, niente da fare.

Non c’è stato un grande effetto in termini di spettatori televisivi per quanto riguarda il mondo del calcio in Arabia Saudita. Le prime partite in diretta su La7 hanno registrato 154 mila spettatori. Cifre alquanto basse per ciò che ci si aspettava.