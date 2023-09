Retroscena Pogba, visite mediche e non solo

Ha fatto discutere quanto accaduto nelle ultime ore di calciomercato con Paul Pogba come protagonista: la verità sulle presunte visite mediche

Dopo non averlo praticamente mai avuto a disposizione lo scorso anno, tra problemi fisici continui di vario genere che lo hanno fatto scendere in campo solo in dieci spezzoni di partita per complessivi 161 minuti, Massimiliano Allegri spera di poter contare molto di più su Paul Pogba per il bene della Juventus. Ci sarà bisogno anche del francese per provare a perseguire il rilancio del club bianconero.

Si è intravisto qualche piccolo segnale incoraggiante in questo avvio di campionato. Del resto, quando il ‘Polpo’ è in campo può sempre succedere qualcosa, vista la sua qualità tecnica che può accendersi in un istante. Eppure, gli ultimissimi giorni di mercato hanno portato in dote una notizia clamorosa.

Parliamo delle presunte visite mediche svolte da Pogba con il Galatasaray e che non sarebbero state superate. Una notizia che ha infiammato addetti ai lavori, appassionati e tifosi della Juventus. Un addio del centrocampista ai bianconeri sarebbe stato pazzesco. Il discorso va a ricadere anche sulla questione fisica, che messa in questi termini sarebbe assai preoccupante.

A fare chiarezza, prova il giornalista Mirko Nicolino, noto esperto delle vicende di casa Juventus. Spiega che dalle notizie in suo possesso Pogba non avrebbe mai svolto visite mediche con il Galatasaray. Ma c’è comunque dell’altro.

Pogba e il futuro alla Juventus, quadro clinico preoccupante: “Non sarà mai al 100 per cento”

Nella sua ricostruzione, il giornalista afferma che ci sarebbe stato un altro club che si sarebbe informato su Pogba, chiedendo alla Juventus delucidazioni sul suo stato fisico. Una prassi che in sede di mercato sarebbe piuttosto comune, con relativa richiesta di cartelle cliniche e documentazione medica varia.

Ebbene, da questo punto di vista sarebbero emerse delle problematiche tali da non far dormire sonni tranquilli alla Juventus. Nessun problema al ginocchio operato, spiega Nicolino, ma una serie di criticità che potrebbero condizionare il rendimento di Pogba nel prossimo futuro e forse fino alla fine della carriera.

In particolare, un problema all’osso iliaco, quello del bacino, che potrebbe obbligare il giocatore a fermarsi periodicamente per qualche inconveniente di natura muscolare. In pratica, la Juventus sa che potrebbe anche non avere mai Pogba al cento per cento nel prosieguo della sua avventura.

