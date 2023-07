Accordo col Chelsea, ora è ufficiale: il comunicato del club

È ufficiale questa volta l’accordo col Chelsea, come comunicato dalla società nella quale giocherà.

Il calciatore, dopo una tormentata prima parte d’estate legata a quelle che erano le news sul suo futuro, vede ora il comunicato ufficiale da parte del club nel quale giocherà dal 2023/2024 in poi.

Ha salutato i tifosi, chiedendo di comprenderne le decisioni, anche se facile non sarà. In questa ultima ora il suo profilo ufficiale è stato preso d’assalto, a seguito di quello che è l’annuncio ufficiale da parte del club.

Chelsea, c’è l’annuncio ufficiale: accordo col giocatore

La Premier League subisce un nuovo stravolgimento e le decisioni che sta prendendo il Chelsea, con Pochettino alla guida, sono diverse e molte di queste, legate alle cessioni.

C’è una cessione in particolare che era stata monitorata anche per quanto riguarda la Serie A, con le cifre che però nono hanno permesso ai club ai vertici di puntare su di lui.

In attesa di conoscere quello che è il futuro di Romelu Lukaku – dal primo luglio è “ufficialmente” un giocatore del Chelsea, di nuovo, in attesa di conoscere se l’Inter riscatterà o meno il suo cartellino -, il Chelsea comunica quella che è un’altra cessione: Mason Mount, a sorpresa, è un nuovo giocatore del Manchester United.

Chelsea, cessione al Manchester United: le cifre su Mason Mount

Le cifre sono enormi, legate al colpo del Manchester United dal Chelsea che è stato ufficializzato quest’oggi. Mason Mount finisce ai Red Devils, “tradendo” così il popolo dei Blues, per la bellezza di 75 milioni di euro.

Il Chelsea sta andando verso la rifondazione e, quelle che seguono, sono le parole di Mount sul suo addio ai londinesi: “Lo so bene, qualcuno di voi non sarà d’accordo e non sarà contento della mia decisione, ma è la cosa più giusta per la mia carriera. Vorrei ringraziare tutti, augurando il meglio alla società e a voi tifosi. Volevo dirvi che in 18 anni mi sono sentito a casa. Meritate molto, abbiamo fatto grandi cose”.

Chelsea, anche Mount dice addio: adesso la decisione su Lukaku

Adesso c’è da prendere un’altra decisione, che è quella sulla separazione o meno da Romelu Lukaku, da parte del Chelsea. Perché Pochettino, che lo avrebbe voluto al Tottenham in caso di separazione con Harry Kane, potrebbe ora puntare proprio su Lukaku, “scippandolo” così dall’Inter.