Esclusione dal campionato, oggi la decisione definitiva: un club storico in Serie D

Oggi la decisione, il club storico italiano potrebbe clamorosamente ripartire dalla Serie D.

In merito all’esclusione del campionato, stanno scadendo quelli che sono i termini imposti dalla FIGC per presentare l’iscrizione al campionato. Si lavora per i tornei che riguardano i campionati italiani ai vertici dei primi livelli e, per diverse squadre, le cose non sembrano andare nel verso giusto.

Uno dei principali quotidiani italiani ha analizzato quella che è la situazione di uno storico club in Italia che potrebbe scegliere di non presentare appunto l’iscrizione al campionato, per dare possibilità al club di scendere di categoria, sprofondando in Serie D, per affidare poi la società ad una nuova proprietà.

Serie D, un club potrebbe ripartire da lì: è il giorno della decisione

È una giornata importante per il destino di un club in Italia, con il tema caldo legato alla FIGC per quanto riguarda l’iscrizione al prossimo campionato che è praticamente alle porte.

E la scelta legata al futuro potrebbe essere quello di escludere la società per mancata presentazione della domanda di iscrizione, senza la necessaria fideiussione. Ad oggi viene difficile pensare che il ricorso possa essere vinto ed è soprattutto da chiarire qual è la posizione della società stessa.

Perché secondo quanto riferisce La Nazione, prima di tutto c’è da chiarire qual è appunto la posizione del Siena: i bianconeri dovranno capire se presentare o meno il ricorso sull’esclusione dal campionato della Serie C. Come riferito dalla stessa fonte, la FIGC diramerà quest’oggi gli organi ufficiali delle prossime competizioni.

Siena, mancata iscrizione al campionato: riparte dalla Serie D?

Potrebbe essere costretta, la Robur, alla ripartenza in Serie D dopo la mancata iscrizione. Stando alle ultime news legate al Siena, si deciderebbe di andare verso l’ultimo grado di giudizio, andando così pure alla giustizia civile, dove i temi trattati saranno anche legati allo stadio Artemio Franchi.

Al centro delle questioni in casa Siena, c’è anche la situazione legata alla nuova proprietà. Il destino del club toscano, storico in Italia, potrebbe passare in mano ad una nuova società pronta ad acquistare il titolo del club.

Siena, si riparte da una nuova proprietà: ecco chi sarà il nuovo presidente

C’è da capire quale sarà il futuro del Siena, in merito ai nuovi proprietari. Secondo la stessa fonte c’è un presidente, in Italia, che sta lasciando la sua proprietà, con l’ufficialità che seguirebbe tra non molto tempo. Ed è infatti Simone Giacomini, imprenditore che pare essere quasi ufficialmente in uscita dalla Triestina e che vorrà continuare a vivere un’esperienza nel mondo del calcio. Tra le sue idee, per investire ancora nel calcio, ci sarebbe appunto il Siena.