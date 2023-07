Cristiano Ronaldo copia Messi: impossibile dire no

Cristiano Ronaldo fa come Messi: la decisione del portoghese segue perfettamente l’esempio del rivale argentino. Spieghiamo cosa è successo.

Una rivalità senza tempo, che non scopriamo certo oggi, quella tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ma oltre a questo c’è sempre stato tra i due anche grande rispetto reciproco, e le ambizioni e le imprese di uno hanno sempre ispirato l’altro a migliorarsi. In un certo senso, questa forma di ispirazione continua tutt’oggi, anche se ormai sono entrambi a fine carriera e questa volta addirittura su continenti diversi.

Alla fine del 2022, infatti, il lusitano ha lasciato l’Europa, dopo la rottura col Manchester United, e ha inaugurato la via dell’Arabia Saudita, accasandosi all’Al Nassr. Dal punto di vista personale, la sua mezza stagione nel campionato arabo è stata abbastanza positiva, dato che ha realizzato 14 gol e 2 assist in 19 partite. Meno bene è andata l’annata del suo nuovo club, che nonostante i molti soldi spesi per portare CR7 in Arabia Saudita non è riuscito a vincere lo scudetto.

Cristiano Ronaldo allora ha deciso di spendersi in prima persona per migliorare le cose, anche perché nel frattempo i rivali si stanno rinforzando non poco. I campioni in carica dell’Al Ittihad hanno già preso Kanté e Benzema per la prossima stagione, e così l’Al Nassr si trova di nuovo a dover inseguire. In generale, è però tutto il livello della Saudi Pro League che si sta alzando, a causa di ricchi investimenti e nuovi roboanti acquisti. A questo punto, il protoghese vuole una squadra da scudetto, a partire dalla panchina.

Cristiano Ronaldo come Messi: sceglie un uomo di fiducia in panchina

D’altronde, lo scorso aprile, è stato proprio CR7 ad aver fatto pressioni sulla società per cambiare allenatore, licenziando Rudi Garcia (oggi al Napoli) secondo alcune indiscrezioni. Adesso l’Al Nassr deve trovare un nuovo tecnico, e il nome scelto è stato quello di Luis Castro. Portoghese di 61 anni, guidava il Botafogo, ma in passato è stato sulle panchine di Shakhtar Donetsk e dei qatarioti dell’Al Duhail.

A sceglierlo per l’Al Nassr è stato proprio Cristiano Ronaldo, che gli avrebbe telefonato di persona per convincerlo, secondo ‘ESPN’. Entrambi lusitani, sicuramente hanno qualcosa in comune oltre alla lingua, e con lui ad allenare CR7 sente di avere un suo alleato nel club saudita. Una mossa che ricorda molto quella appena fatta da Messi nella sua nuova avventura negli Stati Uniti. L’argentino ha infatti firmato per l’Inter Miami, e come prima mossa ha convinto il Tata Martino, con cui già ha lavorato al Barcellona e in nazionale, a lasciare il Messico e raggiungerlo in Florida.