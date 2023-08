Juventus: vendono Pogba, c’è la data

Il mercato per la Juventus può riservare ancora tante soprese. Ci sono possibilità che un top player come Paul Pogba lasci la maglia bianconero in vista della nuova stagione che sta per iniziare.

Il club bianconero sta cercando di capire quello che potrebbe essere il futuro del centrocampista francese in vista del prossimo anno. Ci sono novità importanti ora che riguardano questa vicenda.

La Juventus si sta preparando per iniziare una nuova stagione in vista del prossimo anno dove società e tifosi sperano di ottenere il massimo dei risultati dopo due anni deludenti.

Calciomercato Juventus: Pogba può lasciare entro l’estate

Paul Pogba è tornato lo scorso anno alla Juventus tra il grande entusiasmo generale. Una situazione difficile quella che sta vivendo il giocatore che è pronto ad una nuova svolta per il prossimo anno. Perché il suo ritorno è stato piuttosto sfortunato e, infatti, il giocatore ha deciso di voler provare a capire se può valutare anche offerte per nuove destinazioni. Ci sono aggiornamenti che riguardano quello che può accadere in vista delle prossime settimane.

Nelle prossime ore ci saranno delle valutazioni della Juventus su Pogba per quanto riguarda il futuro del giocatore. Perché il centrocampista che lo scorso anno non ha praticamente mai giocato potrebbe anche andare via per una destinazione a sorpresa. La Juve punta forte su di lui ma per il prossimo anno potrebbe anche pensare di venderlo se dovesse arrivare una maxi offerta importante che farebbe rientrare la società dalle spese e alleggerire le casse dal suo pesante stipendio.

Intanto, ci sono delle squadre pronte a mettere le mani su Paul Pogba, una in particolare che potrebbe pensare di chiudere l’affare. Decisive queste settimane per capire come andrà a finire questa vicenda di calciomercato.

Juventus: Pogba in Arabia Saudita

Continuano ad esserci sirene riguardo la possibile cessione di Paul Pogba, perché ora il centrocampista della Juventus può finire anche lui in Arabia Saudita e firmare con l’Al Ittihad che è il club maggiormente interessato a lui.

Ci sarebbe pronta una maxi offerta per il francese che lo tenterebbe per abbandonare i bianconeri e l’Europa. Una valutazione che fa anche la Juventus riguardo l’addio di Pogba che può arrivare per evitare di pagare il suo pesante ingaggio da 10 milioni a stagione.

Pogba Al Ittihad: in Arabia Saudita a settembre

Pronto un triennale da 30 milioni a stagione per cercare di portare Pogba a Gedda ein Arabia Saudita e lasciare la Juventus. Il giocatore si ritroverebbe in squadra con Espírito Santo come allenatore e i connazionali Benzema e Kanté che starebbero facendo pressing per convincerlo. C’è la possibilità che il trasferimento accada a settembre, perché il mercato in Arabia chiuderà il 20 settembre.