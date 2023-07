Chiesa-Napoli ed un azzurro alla Juve: doppio annuncio

Il Napoli adesso sogna in grande, un arrivo alla Juventus potrebbe portare Federico Chiesa agli azzurri, ecco chi va via.

Ormai si sono anche detti addio. Cristiano Giuntoli stava vivendo a Napoli da separato in casa, le operazioni non le comandava più lui per quanto riguarda il mercato azzurro. Un altro anno di contratto però, legava il direttore sportivo italiano alla società di Aurelio De Laurentiis ed il patron azzurro non è certo uno che fa sconti.

Un lungo tira e molla che però alla fine, a quanto pare, sta portando ad una dolorosa separazione così da poter finalmente andare alla Juventus. Via alle operazioni, quindi, che a questo punto potrebbero anche coinvolgere direttamente entrambe le squadre.

Il secondo anno consecutivo di alti e bassi si è concluso per il classe ’97, Federico Chiesa, con la maglia della Juventus. Avvio scoppiettante e poi troppi guai fisici a tenerlo lontano dai campi da gioco sia nella stagione 2021/22 che in quella ormai passata. Al Napoli però, il talento dell’esterno di centrocampo ed attacco non dispiace ed un pensierino proprio per il ligure i campani ce lo starebbero facendo.

La trattativa sarebbe comunque abbastanza complicata, sia per il costo del cartellino di Chiesa, sia soprattutto per l’ingaggio che difficilmente rientrerebbe nei piani del Napoli, sia perché l’esterno ha offerte anche all’estero. Intanto, l’ex Ds del Carpi si sta liberando per firmare con i bianconeri.

Doppio annuncio shock, ‘scambio’ Juve-Napoli con Chiesa

La trattativa però diventerebbe doppia, perché oltre ad un conguaglio economico, il Napoli inserirebbe anche un suo calciatore nel possibile affare-Chiesa. Si tratta di Alessandro Zanoli, ventiduenne interessante terzino destro che ha già esordito in Champions League e che ha trascorso l’ultima seconda metà di stagione in prestito alla Sampdoria.

Al momento, il valore di mercato di Zanoli è di 6 milioni di euro. Parliamo di un calciatore che si è disimpegnato bene da terzino ma che è riuscito anche ad adattarsi come quinto di centrocampo. Cresce piano, ma cresce, e certamente è da ritenersi uno dei migliori giovani emergenti dell’attuale Serie A.

Dopo essere cresciuto nel Carpi, nel 2018 lo prese il Napoli che gli fece continuare il suo percorso all’interno delle giovanili azzurre. Un prestito in Serie C e poi nel 2021 l’esordio in massima serie. Chiuso però da capitan Di Lorenzo, il difensore emiliano è stato prestato ai blucerchiati, dove da gennaio a giugno del 2023 ha giocato 22 partite segnando 2 gol e mettendo a referto anche 2 assist.