Calciomercato: arriva al posto di Frattesi, colpo dal Psg

Svola di calciomercato con la società italiana che ha deciso di prendere un nuovo centrocampista: il calciatore arriva al posto di Frattesi.

Nell’ultimo periodo s’è scatenata una vera e propria asta per Davide Frattesi. Al momento il giocatore non ha ancora trovato l’accordo con nessun club. Resta un obiettivo di tantissime società italiane anche se alcune di loro stanno iniziando a sondare il terreno anche per altri giocatori. Ecco le ultimissime riguardo una big che ha individuato nel giocatore del Psg il rinforzo ideale per il centrocampo.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi alla situazione Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo non ha ancora raggiunto l’accordo riguardo il suo trasferimento. Oltre ad Inter e Milan, nelle ultime ore anche la Roma ha provato ad inserirsi per il talentuoso classe 1999 che ad oggi è il più richiesto nel mercato italiano. La bottega del Sassuolo resta cara, ecco perché la big sta pensando di puntare su un altro centrocampista. Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo in Italia del giocatore del Psg.

Ultime notizie calciomercato: c’è la svolta, si punta il centrocampista del Psg

Secondo quanto riportato da Sky Sport, come alternativa a Frattesi il club ha messo nel mirino il giocatore di proprietà del Psg. Accostate alle big italiane già qualche anno fa, il calciatore adesso può finalmente coronare il suo sogno.

Dopo una stagione in chiaroscuro, il Psg è pronto a liberarlo già nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Ecco perché dopo Wijnaldum, la Roma non vuole farsi sfuggire quest’altra occasione: Tiago Pinto sta lavorando sotto traccia per portare in Italia Renato Sanches.

Renato Sanches alla Roma: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Pinto e Mourinho hanno espresso grande interesse nei confronti del portoghese Renato Sanches che può andare alla Roma.

Il calciatore, che lo scorso anno è stato ad un passo dal Milan, può finalmente arrivare in Italia grazie ai buoni rapporti tra il Psg e la Roma. I giallorossi sarebbero pronti a prendere il calciatore anche in prestito secco, come accaduto lo scorso anno con Wijnaldum.

Calciomercato Roma, si complica Frattesi: il nuovo obiettivo è Renato Sanches

Considerate le difficoltà per arrivare a Davide Frattesi del Sassuolo, al momento più vicino all’Inter, i giallorossi hanno deciso di puntare su un nuovo centrocampista. Nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse da parte di Mourinho e Pinto nei confronti del giocatore del Psg Renato Sanches che può trasferirsi alla Roma in questa sessione di mercato 2023. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle stesso modalità che hanno portato in giallorosso, lo scorso anno, Geogino Wijnaldum con il Psg pronto a contribuire anche per il pagamento dell’ingaggio del portoghese.