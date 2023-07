L’Inter ne prende 3: c’è l’annuncio in diretta

I tifosi dell’Inter possono sorridere, l’annuncio del giornalista: “La società nerazzurra mette a segno tre colpi”

L’Inter vuole tornare ad essere insidiosa e a lottare per il titolo. Per realizzare il sogno della seconda stella la società nerazzurra è pronta ad investire nel mercato: in arrivo tre colpi di mercato.

L’Inter ha vissuto una stagione particolare fatta di alti e bassi. Se in campionato la squadra nerazzurra non è riuscita ad insidiare il Napoli e si è dovuta accontentare del terzo posto, a 18 punti dalla vetta, nelle coppe il percorso è stato più entusiasmante.

La squadra milanese è riuscita infatti a conquistare la Supercoppa italiana nella gara contro la vincitrice dello scudetto 2021-2022, ossia il Milan. Inoltre, anche in Champions League i tifosi nerazzurri hanno potuto togliersi diverse soddisfazioni: battendo squadre blasonate come il Barcellona e il Benfica e nuovamente la rivale storica nell’Euroderby.

Inter, tre colpi di mercato a segno per puntare allo scudetto

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, tuttavia, le società italiane stanno già mettendo a segno i primi colpi. Nei giorni scorsi l’affare Thuram è stato al centro dell’attenzione dei media in quanto l’Inter è riuscita a strapparlo agli eterni rivali, ossia i cugini del Milan.

Dopo aver svolto le visite mediche il giocatore, giunto a parametro zero in quanto in scadenza col Borussia M’gladbach, ha firmato un contratto che lo legherà alla società fino al 2028. Inzaghi potrà, dunque, sfoderare un nuovo jolly. Il francese, figlio di Lilian Thuram, può essere infatti impiegato sia come ala che come punta centrale.

Tuttavia, l’attaccante non sarà l’unico colpo dell’Inter nel corso di questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, almeno altri due calciatori giungeranno nella capitale della moda, cioè: Bisseck e Azpilicueta.

Per quanto riguarda il primo giocatore, il classe 2000 dovrebbe trasferirsi in Italia dopo l’Europeo. Il giocatore ha disputato la nazionale tedesca Under 21 la competizione continentale, che si tiene in Georgia e in Russia, ma è stato eliminato. Dunque, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il trasferimento del giocatore dalla Danimarca, dove veste la maglia dell’Aarhus, all’Italia. Anche in questo caso si tratta di un jolly: Bisseck può essere infatti impiegato come difensore centrale ma anche come mediano in caso di necessità. Inoltre, è ambidestro. Dunque, un gioiello prezioso per il futuro della società nerazzurra.

Diverso il discorso per quanto concerne l’arrivo di Azpilicueta. Il classe ’89 è il capitano del Chelsea ma ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Per approdare in Italia, prima della fine della validità del suo accordo con la società inglese, dovrà riuscire a liberarsi dalla sua squadra. Il suo arrivo potrebbe rivelarsi prezioso per infondere la mentalità vincente, ulteriormente, nel team nerazzurro. L’Inter, dunque, non scherza e vuole raggiungere davvero quest’anno la conquista di un altro scudetto per agguantare la seconda stella. Tuttavia, occorrerà attendere ancora mesi per capire se gli investimenti effettuati riusciranno a trascinare l’équipe alla vittoria.