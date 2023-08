Clamoroso a Roma: tifosi in rivolta, ha preso il “numero sbagliato”

In casa Roma c’è tanto entusiasmo per la campagna acquisti portata avanti fino ad oggi ma ora è nata la polemica: tifosi in rivolta.

Le ultime settimane a Trigoria sono state ricche di colpi di scena e di novità che hanno cambiato e cambieranno il volto alla rosa di José Mourinho. Lo Special One ha deciso di restare perché le promesse della società erano quelle di costruire una rosa all’altezza di tutte le altre big e non lasciare nulla al caso. Lo scorso anno ha manifestato molte volte le sue difficoltà nell’allenare una squadra incompleta e ora vuole tornare a competere a gradissimi livelli.

La campagna acquisti della Roma è molto positiva fino a questo momento ma tra i tifosi si è creato panico e caos dopo l’ufficialità del nuovo colpo.

Caos a Roma dopo l’ufficialità: tifosi in rivolta

La Roma di José Mourinho sta diventando sempre più forte dopo un’annata vissuta tra alti e bassi che non hanno permesso ai giallorossi di qualificarsi in Champions League. La volontà di Mourinho era quella di tornare a giocare il grande calcio europeo, anche passando dalla porta secondaria dell’Europa League ma la sconfitta in finale ha rovinato tutti i piani.

Il calciomercato sta portando novità giorno dopo e ora la rosa è quasi al completo. La permanenza di Paulo Dybala, inoltre, garantisce qualità importantissima al reparto offensivo e ora per i giallorossi è tempo di completare la rosa con qualche tassello.

Dopo l’ufficialità del doppio acquisto, però, i tifosi della Roma hanno creato un caso per la decisione sul numero di maglia.

La Roma ha completato il centrocampo con un doppio innesto importantissimo dal PSG: Renato Sanches e Leandro Paredes. Il centrocampista portoghese firma in Serie A dopo anni di trattative mai concluse prima con il Napoli e poi con il Milan. Mourinho lo ha convinto a scegliere il progetto giallorosso per riportarlo a grandi livelli.

Per Leandro Paredes, invece, si tratta di un ritorno alla Roma. Il play argentino ha vissuto l’ultima stagione alla Juventus dove, però, non è riuscito ad esprimere il suo talento e al PSG non aveva più spazio. Ha firmato nella giornata di ieri e oggi il suo innesto è ufficiale.

I tifosi della Roma, però, si sono subito scagliati contro Paredes. Il centrocampista sudamericano ha scelto la maglia numero 16 che era stata di Daniele De Rossi e mai più indossata dopo il suo addio ai giallorossi. Per i tifosi è stata una “scelta sbagliata” e irrispettosa nei confronti di una bandiera del club.

Sui social network della Roma è stato presentato ufficialmente Leandro Paredes e la sua maglia numero 16.

“Come si fa a dare la 16 a uno che dopo esser stato da noi è andato alla juve e ha sputato nel piatto in cui ha mangiato”.

“La 16 e la 10 alla AS ROMA sono sacre! è proprio perché ci hai giocato con DDR NON dovevi scegliere la 16”.

Renato Sanches, invece, ha scelto la maglia numero 20.