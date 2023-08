Calciomercato: ribaltone Fabbian, lotterà per l’Europa

Con il mancato trasferimento all’Udinese, il futuro di Fabbian è ancora tutto da scrivere. Una squadra è pronta a provarci.

Giovanni Fabbian non giocherà con l’Udinese la prossima stagione e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. La certezza è rappresentata dal fatto che non resterà a giocare con l’Inter.

Una squadra di Serie A sembra essere pronta a sondare il terreno per Fabbian e capire la fattibilità di questa operazione durante gli ultimi giorni di calciomercato. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato: Fabbian resta in Serie A, ecco con chi firma

Giovanni Fabbian è ormai pronto al grande salto per cercare di dimostrare di essere un calciatore da Serie A dopo una stagione da protagonista con la Reggina. Lui l’accordo con l’Udinese lo aveva trovato, ma il passo indietro da parte di Samardzic ha bloccato la trattativa ed ora non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Sono diverse le squadre che ci pensano, ma per il momento il centrocampista non ha ancora sciolto i dubbi e presto farà una scelta.

Secondo quanto riferito da Monza-News, il Monza non ha abbandonato la pista che porta a Fabbian in questo calciomercato. I brianzoli sono alla ricerca di un centrocampista con le caratteristiche dell’ex Reggina e per questo motivo la fumata bianca non è da escludere, ma una certezza l’avremo solamente nelle prossime ore.

Palladino è pronto a dare il suo via libera a questa operazione e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine Fabbian vestirà la maglia del Monza oppure alla fine opterà per una scelta diversa da quella brianzola.

