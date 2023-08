Clamoroso all’Inter: è scontro Inzaghi-Ausilio, cosa succede

Lo scontro tra dirigente e allenatore riguarda soprattutto tre attaccanti. L’ex Lazio preferirebbe l’ingaggio Morata. Lo spagnolo già conosce il campionato italiano, è un attaccante affermato e di esperienza, avendo giocato ad altissimi livelli. Tra l’altro è molto legato all’Italia e ha casa proprio a Milano, dove risiedono moglie e figli. Il suo arrivo era vicino, poi il dietrofront e adesso la situazione è in stand-by. Anche la Roma di Mourinho lo segue con attenzione. Ad ogni modo Inzaghi lo preferisce per la maggior esperienza e non solo.

Il dirigente nerazzurro, invece, preferirebbe portare nella città del Duomo due giocatori su cui sta lavorando. Il primo è Balogun, calciatore statunitense dell’Arsenal, esploso nell’ultima stagione. Ha 22 anni ed un bel futuro davanti, ma andrebbe comunque visto in un campionato come quello italiano. Ci sarebbe da mettere in conto un periodo di adattamento come sarà già per Thuram, ad esempio.

L’altro nome a cui Ausilio è interessato è la novità del giorno, secondo quanto riportato dal portale calciomercato.it. Si tratterebbe di Mitrovic, attaccante serbo del Fulham. Il giocatore ha 28 anni, quindi non è più un talento da svezzare, ha esperienza a livello internazionale avendo giocato in vari campionati ma non è quel campione che può far fare il salto di qualità. Ecco perché Inzaghi avrebbe storto il naso e non preferirebbe il calciatore. Tra Ausilio e Inzaghi c’è da chiarire qualcosa.